Les exportations de la Chine ont augmenté de 8,6% en valeur en glissement annuel en juin, tandis que les importations ont baissé de 2,3%, ont montré vendredi les données des douanes.

Un sondage Reuters auprès d'économistes prévoyait une croissance de 8,0% des exportations et de 2,8% des importations, contre respectivement 7,6% et 1,8% le mois précédent.

Les exportations plus importantes que prévu ont été l'un des rares points positifs d'une économie qui peine encore à trouver son élan malgré les efforts officiels pour stimuler la demande intérieure à la suite de la pandémie. L'effondrement prolongé de l'immobilier et les inquiétudes concernant l'emploi et les salaires pèsent lourdement sur la confiance des consommateurs. (Reportage de Joe Cash ; Rédaction de Tom Hogue)