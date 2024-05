Les exportations chinoises ont renoué avec la croissance en avril après s'être fortement contractées en mars, selon les données douanières de jeudi, suggérant une certaine amélioration de la demande extérieure que les décideurs politiques espèrent voir se poursuivre jusqu'à la fin de l'année.

Les expéditions de la Chine ont augmenté de 1,5% en glissement annuel le mois dernier, ce qui correspond à la hausse prévue par un sondage Reuters auprès des économistes. Elles ont chuté de 7,5 % en mars, ce qui constitue la première contraction depuis novembre.

Les importations pour le mois d'avril ont augmenté de 8,4 %, dépassant la hausse de 4,8 % attendue.

L'économie chinoise a connu une croissance plus rapide que prévu au premier trimestre, bien que les données relatives aux exportations, à l'inflation des consommateurs, aux prix à la production et aux prêts bancaires pour le mois de mars aient montré que l'élan pourrait à nouveau s'essouffler. Une crise immobilière prolongée montre également peu de signes d'apaisement, ce qui incite à demander davantage de mesures de relance.

Au cours du premier trimestre, les importations et les exportations ont augmenté de 1,5 % en glissement annuel.

Une série de données économiques optimistes au cours de la période janvier-février et une enquête auprès des propriétaires d'usines en mars ont suggéré que la deuxième économie mondiale avait réussi à surmonter certains défis initiaux, ce qui a donné aux autorités plus de temps pour rétablir la confiance fragile des investisseurs et revitaliser la croissance.

Toutefois, Pékin a du pain sur la planche. Le mois dernier, l'agence de notation Fitch a revu à la baisse les perspectives de la note de crédit souveraine de la Chine, citant les risques pour les finances publiques liés au ralentissement de la croissance et à l'augmentation de la dette publique.

Le Politburo du parti communiste, l'organe décisionnel suprême du parti, a déclaré le mois dernier qu'il renforcerait son soutien à l'économie par une politique monétaire prudente et des politiques fiscales proactives, notamment par le biais des taux d'intérêt et des ratios de réserves obligatoires des banques.

La Chine s'est fixé un objectif de croissance économique d'environ 5 % pour 2024, ce qui, selon de nombreux analystes, sera difficile à atteindre sans de nouvelles mesures de relance.

Les exportateurs chinois ont connu une période difficile pendant la majeure partie de l'année dernière, la flambée des taux d'intérêt ayant pesé sur la demande à l'étranger. La Réserve fédérale et les autres pays développés ne se montrant pas pressés de réduire les coûts d'emprunt, les fabricants risquent d'être confrontés à de nouvelles tensions alors qu'ils se battent pour gagner des parts de marché.

Selon les analystes, les exportateurs chinois continuent de réduire leurs prix pour maintenir leurs ventes à l'étranger dans un contexte de faiblesse persistante de la demande intérieure. Cette situation a été mise en évidence par l'augmentation des volumes d'exportation, qui ont atteint un niveau record en mars.

L'excédent commercial de la Chine a augmenté pour atteindre 72,35 milliards de dollars, contre 77,50 milliards de dollars prévus dans le sondage et 58,55 milliards de dollars en mars.