Les exportations d'essence de la Chine au premier semestre chutent de 42 % et les ventes à l'étranger de juin diminuent de moitié

La Chine a exporté 730 000 tonnes d'essence le mois dernier, selon les données de l'Administration générale des douanes, en baisse par rapport aux 840 000 tonnes de mai et aux 1,45 million de tonnes de juin de l'année dernière.

Les exportations de diesel du mois dernier se sont élevées à 330 000 tonnes, contre 120 000 tonnes en mai, mais toujours une fraction des 2,36 millions de tonnes de l'année précédente.

Les exportations de diesel pour la période janvier-juin ont totalisé 2,06 millions de tonnes, soit une baisse de 84 % sur l'année.

Les fermetures généralisées qui ont commencé en mars dans le centre financier et commercial de Shanghai pour contenir la pandémie de COVID-19 ont martelé la consommation locale d'essence, de diesel et de carburant d'aviation. La demande n'a amorcé une modeste reprise que fin mai, lorsque les restrictions de mobilité se sont un peu assouplies.

Les exportations totales de carburant raffiné le mois dernier, qui comprennent également le fioul, ont été à leur plus bas niveau depuis janvier 2017, à 3,21 millions de tonnes.

(Graphique : Les exportations de carburant raffiné de la Chine chutent au premier semestre 2022 en raison de la baisse de la production des raffineries, des quotas,

On s'attendait à une reprise des exportations, les autorités ayant émis au début du mois de nouveaux quotas de 5 millions de tonnes pour les exportations de carburant raffiné, après un complément de 4,5 millions de tonnes de permis en juin, bien que le total des rejets depuis le début de l'année reste inférieur de 40 % à celui d'il y a un an.

Les nouveaux quotas devraient contribuer à réduire les stocks domestiques élevés tout en aidant les raffineurs à encaisser les marges d'exportation robustes dans un marché mondial serré, ont déclaré les traders.

Les données de lundi ont également montré que les exportations de carburéacteur, y compris le ravitaillement dans les aéroports chinois pour les vols internationaux, s'élevaient à 520 000 tonnes, contre 810 000 tonnes en mai et 910 000 tonnes un an plus tôt. Les exportations depuis le début de l'année ont augmenté de 14,9 % sur l'année pour atteindre 4,28 millions de tonnes.

Les importations de gaz naturel liquéfié (GNL) en juin ont chuté de 26 % sur l'année pour atteindre 4,82 millions de tonnes, les achats depuis le début de l'année ayant diminué de 20,8 % par rapport à l'année précédente, les entreprises évitant les achats au comptant à prix élevé et se concentrant sur les approvisionnements à terme.

Les importations de gaz par gazoduc, principalement en provenance du Turkménistan et de la Russie, ont augmenté de 11,5 % sur l'année pour atteindre 3,9 millions de tonnes. Les importations au cours des six premiers mois ont augmenté de 11,3 % en glissement annuel pour atteindre 22,32 millions de tonnes, selon les données.

Le tableau ci-dessous présente les détails des échanges, volumes en millions de tonnes.

Exportations Juin a/a % variation Jan-Juin a/a % variation

Essence 0,73 -50 5,56 -41,8

Diesel 0,33 -86 2,06 -84,2

Carburéacteur 0,52 -43,2 4,28 14,9

Importation Juin a/a % variation Jan-Juin a/a % variation

GNL 4,82 -26 31,26 -20,8