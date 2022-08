Les exportations d'essence de la Chine augmentent grâce aux nouveaux quotas ; le diesel et le jet sont inférieurs aux attentes

Les expéditions d'essence ont totalisé 880 000 tonnes le mois dernier, le plus haut niveau depuis avril, bien que les volumes depuis le début de l'année restent inférieurs de 37 % à ceux de la même période de l'année précédente, selon les données de l'Administration générale des douanes de Chine.

Les exportations de diesel et de carburant d'aviation ont toutefois pris les analystes par surprise avec des volumes bien inférieurs à leurs prévisions.

Les exportations de diesel n'ont que légèrement augmenté par rapport à juin pour atteindre 360 000 tonnes le mois dernier, soit environ la moitié des niveaux prévus et une fraction des 1,39 million de tonnes de juillet 2021.

Les exportations de carburéacteur ont également chuté, de 27 % par rapport à l'année précédente, à 480 000 tonnes, le volume mensuel le plus faible depuis janvier 2021. Depuis le début de l'année, les exportations sont supérieures de 8,6 % à celles de l'année précédente.

La Chine a émis deux lots de quotas d'exportation en juin et juillet, après que les entreprises aient fait pression pour obtenir davantage de permis afin de contribuer à l'allègement des stocks débordants sur le territoire national, alors que les longs lockdowns du COVID étouffaient la consommation de carburant.

Les exportations des trois carburants devraient rebondir en août pour atteindre leur niveau le plus élevé de l'année jusqu'à présent grâce aux nouveaux quotas, notamment pour le carburant diesel, mais les restrictions plus larges du gouvernement devraient plafonner les expéditions à leur plus bas niveau depuis sept ans pour 2022.

Les données de jeudi ont également montré que les importations chinoises de gaz naturel liquéfié (GNL) en juillet ont chuté de 15,4 % sur l'année pour atteindre 4,74 millions de tonnes. Les achats depuis le début de l'année ont baissé de 20 %, les entreprises évitant les achats au comptant à prix élevé et se concentrant sur les approvisionnements à long terme.

Les importations de gaz par gazoduc, principalement en provenance du Turkménistan et de la Russie, ont augmenté de 8 % sur l'année pour atteindre 3,96 millions de tonnes. Les importations au cours des sept premiers mois ont augmenté de près de 11 % en glissement annuel pour atteindre 26,28 millions de tonnes, selon les données.

Le tableau ci-dessous présente le détail des échanges, volumes en millions de tonnes.

Exportations Juillet a/a % variation Jan-Juillet a/a % variation

Essence 0,88 19 6,44 -37,4

Diesel 0,36 -74,2 2,42 -83,2

Carburéacteur 0,48 -27,1 4,76 8,6

Importation Juillet a/a % variation Jan-Juillet a/a % variation

GNL 4,74 -15,4 35,93 -20,3

Gazoduc 3,96 8 26,28 10,8