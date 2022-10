Les exportations de Singapour augmentent de 3,1% en glissement annuel en septembre, manquant les prévisions

Les économistes avaient prévu une croissance de 7,1% dans un sondage Reuters. Les exportations avaient augmenté de 11,4 % en août.

Sur une base mensuelle corrigée des variations saisonnières, le NODX a baissé de 4%, selon les données d'Enterprise Singapore, contre une baisse de 3,9% le mois précédent. Les économistes avaient prévu une baisse de 2,1%.

Les NODX électroniques ont chuté de 10,6 % en septembre en glissement annuel, les circuits intégrés, les produits pour supports de disques et les pièces d'ordinateurs personnels ayant baissé respectivement de 12,0 %, 42,7 % et 22,3 %.

Les NODX non électroniques ont augmenté de 7,6 %, les produits pharmaceutiques, les instruments de mesure et l'or non monétaire ayant le plus contribué à cette croissance.