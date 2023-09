Le dollar et le pétrole se font la malle

Les marchés actions vont sans doute tenter un rebond ce matin, mais les sources de tension sont toujours nombreuses sur les marchés. Ce matin, une chronique un peu fourre-tout avec un panorama de la situation sur la planète finance, les facteurs qui comptent (flambée du pétrole, des taux US, du dollar) et les échéances à suivre (inflation allemande, discours de Powell) et une analyse chipée à Bank of America sur les actions européennes à privilégier quand le billet vert prend la pente ascendante.