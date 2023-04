Les exportations de coton de l'Inde devraient diminuer fortement pour 2022-23 et correspondre aux importations du premier producteur pour la première fois depuis environ deux décennies en raison de la faiblesse des stocks nationaux, entre autres facteurs, a déclaré le ministère américain de l'Agriculture (USDA).

Dans son rapport d'avril sur les estimations de l'offre et de la demande mondiales de produits agricoles publié mardi, l'USDA prévoit que les exportations indiennes en 2022-23 diminueront de 500 000 balles pour atteindre 1,8 million, ce qui correspond à peu près à ses prévisions d'importations.

"La baisse de l'offre nationale, l'augmentation de la demande pour les qualités de fibres longues et extra-longues étrangères et l'Accord de coopération économique et commerciale entre l'Australie et l'Inde (ECTA) ont tous soutenu cette dynamique récente, " a déclaré l'USDA.

La Cotton Association of India (CAI) a déclaré en mars que les stocks indiens pourraient tomber à leur plus bas niveau depuis près de deux décennies en 2022-23, en raison des mauvaises conditions météorologiques qui ont réduit les rendements des cultures.

"La taille de la récolte indienne est bien inférieure à l'estimation initiale. Le pays ne produira qu'un très faible excédent. C'est pourquoi les prix locaux sont fermes et qu'il n'y a pas de parité pour les exportations", a déclaré un négociant basé à Mumbai et travaillant pour une maison de commerce internationale.

"Dans les mois à venir, l'offre devrait encore diminuer. Les exportations ne prendront de l'ampleur qu'à partir du début de la nouvelle saison des récoltes, en octobre.

Même si l'Inde devrait être le troisième exportateur mondial, avec environ 1,8 million de balles en 2022-23, ce chiffre reste bien inférieur aux 6,2 millions de balles de 2021-22, selon l'USDA.

"La baisse de la production pourrait resserrer le bilan mondial, créant des opportunités et des défis à l'échelle mondiale", a déclaré Bailey Thomen, associé à la gestion des risques liés au coton chez StoneX Group.

"Si l'Inde augmente ses importations et que la demande augmente, les prix du coton de la CIE pourraient augmenter. Mais la demande a été lente en raison des conditions économiques.

Les prix à terme du coton américain, référence mondiale, sont en passe de connaître une troisième baisse mensuelle consécutive et ont diminué de plus de 1 % depuis le début de l'année en raison des inquiétudes liées à la demande.

La CAI a déclaré que la baisse de la production indienne pourrait permettre à des rivaux tels que les États-Unis, le Brésil et l'Australie d'augmenter les cargaisons destinées aux principaux acheteurs asiatiques tels que la Chine et le Pakistan, tout en poussant les prix locaux et mondiaux à la hausse. [COT/N]

(1 balle= 170 kg)