Les exportations de déco de la Corée du Sud vont baisser pour le troisième mois, la demande chinoise restant faible - sondage Reuters

Les expéditions sortantes du pays devraient avoir chuté de 10,1 % en décembre par rapport au même mois de l'année précédente, selon la prévision médiane de 12 économistes.

Il s'agirait du troisième mois consécutif de baisse en glissement annuel, après une perte de 14,0 % en novembre, la plus importante depuis 2 ans et demi, et de 5,8 % en octobre.

"Les exportations de la Corée du Sud sont sous pression en raison de la baisse des exportations vers la Chine, où l'économie reste morose même après l'assouplissement de ses restrictions COVID-19, et de la faiblesse des ventes de produits informatiques, principalement de semi-conducteurs", a déclaré Park Sang-hyun, économiste en chef chez HI Investment and Securities.

"De plus, le ralentissement de l'économie mondiale se matérialise, de sorte que les exportations sont susceptibles de poursuivre la tendance à la baisse pour le moment."

La Chine a assoupli certaines de ses restrictions les plus strictes pour lutter contre le COVID-19 depuis le mois dernier.

Au cours des 20 premiers jours de décembre, les exportations de la Corée du Sud ont diminué de 8,8 % par rapport à la même période de l'année précédente. Celles à destination de la Chine ont baissé de 25,5 %, contrebalançant les gains des expéditions à destination des États-Unis et de l'Union européenne, probablement pour le septième mois consécutif de baisse.

Entre-temps, on s'attendait à ce que les importations baissent à un rythme beaucoup plus modéré de 0,6 % en décembre, après une série de gains de 24 mois jusqu'en novembre.

Au total, la balance commerciale devrait rester déficitaire pour un neuvième mois consécutif. Elle est également en passe de connaître son premier déficit annuel en 14 ans et le plus important jamais enregistré.

La publication des données mensuelles complètes sur le commerce est prévue pour le dimanche 1er janvier, à 9 heures (0000 GMT).

L'enquête prévoit également que l'indice des prix à la consommation du pays pour décembre sera supérieur de 5,0 % à celui d'il y a un an, comme en novembre, lorsque le taux d'inflation annuel a atteint son plus bas niveau depuis sept mois.

En ce qui concerne la production industrielle, les économistes s'attendent à ce que la production ait baissé de 0,8 % sur une base mensuelle corrigée des variations saisonnières, ce qui serait plus lent que les 3,5 % d'octobre et le plus lent de ses cinq mois de baisse probable.