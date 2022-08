Les exportations de juillet de la Corée du Sud augmentent à un rythme plus rapide, le déficit commercial se creuse

Les exportations ont augmenté de 9,4 % en juillet par rapport à l'année précédente pour atteindre 60,70 milliards de dollars, ce qui correspond aux prévisions d'un sondage Reuters, après une hausse de 5,2 % le mois précédent.

La croissance plus forte des exportations apporte un certain soulagement aux décideurs politiques qui cherchent à contenir l'inflation croissante qui fait dérailler la reprise économique.

Les importations ont augmenté de 21,8 % pour atteindre 65,37 milliards de dollars, plus rapidement que les 19,4 % du mois précédent et les 20,7 % prévus dans le sondage.

Le résultat a été un déficit commercial de 4,67 milliards de dollars, le plus important en six mois et le quatrième déficit mensuel consécutif.

Les expéditions vers les États-Unis ont augmenté de 14,6 % par rapport à l'année précédente, après une hausse de 12,2 % en juin, pour atteindre le plus gros montant mensuel jamais enregistré. Les exportations vers l'Union européenne ont également augmenté de 14,6 %, ce qui est un signe encourageant pour les fabricants coréens qui voyagent dans le monde entier et qui sont confrontés à la pression d'une économie mondiale ralentie.

Les ventes à la Chine, qui a été touchée par des épidémies de COVID au cours des derniers mois, ont chuté pour un deuxième mois de 2,5 %.

Par produits, les exportations de semi-conducteurs ont augmenté de 2,1%, les produits pétroliers ont bondi de 86,5% et les voitures ont progressé de 25,3%.

Il y a eu 23,5 jours ouvrables en juin, contre 24,5 un an plus tôt.