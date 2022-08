Les exportations de juillet de la Corée du Sud augmentent à un rythme plus rapide, mais les risques pour les perspectives augmentent

Les exportations de la Corée du Sud ont augmenté à un rythme annuel plus rapide en juillet, la demande robuste des États-Unis compensant la faiblesse des ventes à la Chine, bien que les perspectives commerciales et économiques générales aient été assombries par le ralentissement de la croissance mondiale dans un contexte de hausse rapide des coûts d'emprunt.

Les expéditions sortantes ont augmenté de 9,4 % en juillet par rapport à l'année précédente pour atteindre 60,70 milliards de dollars, ce qui correspond aux prévisions d'un sondage Reuters, selon les données du ministère du commerce lundi, après une hausse de 5,2 % le mois précédent.

La croissance plus forte des exportations apporte un certain soulagement aux décideurs politiques, alors que l'évolution mondiale vers une politique plus stricte pour lutter contre l'inflation a alimenté les inquiétudes concernant un ralentissement économique brutal.

"On craignait un fort ralentissement, mais grâce aux prix élevés des exportations et à la demande solide des États-Unis, la croissance des exportations a réussi à maintenir une tendance décente, surtout si l'on tient compte de la diminution du nombre de jours ouvrables", a déclaré Park Sang-hyun, économiste en chef de HI Investment and Securities.

"Toutefois, si l'on met de côté la demande des États-Unis, les perspectives pour l'Europe ne semblent pas aussi brillantes, et l'économie chinoise ne se redresse pas aussi fortement que prévu, ce qui maintiendra le taux de croissance dans le niveau à un chiffre pour le moment."

La semaine dernière, le Fonds monétaire international a averti que les risques d'une inflation élevée et de la guerre en Ukraine se matérialisaient et pouvaient pousser l'économie mondiale au bord de la récession si rien n'était fait.

Les derniers chiffres du commerce de la quatrième plus grande économie d'Asie montrent que les exportations ont augmenté de 14,1 % en moyenne par jour ouvrable, car il y a eu un jour ouvrable de moins en juillet par rapport au même mois de l'année précédente.

Les importations ont augmenté de 21,8 % pour atteindre 65,37 milliards de dollars, plus rapidement que les 19,4 % enregistrés un mois plus tôt et les 20,7 % observés dans l'enquête.

Le résultat a été un déficit commercial de 4,67 milliards de dollars, le plus important en six mois et le quatrième déficit mensuel consécutif.

Les expéditions vers les États-Unis ont augmenté de 14,6 % par rapport à l'année précédente, après une hausse de 12,2 % en juin, pour atteindre le plus gros montant mensuel jamais enregistré. Les exportations vers l'Union européenne ont également augmenté de 14,6 %, ce qui est un signe encourageant pour les fabricants coréens qui voyagent dans le monde entier et qui sont confrontés à la pression d'une économie mondiale ralentie.

Cependant, les vents contraires de l'économie européenne se sont intensifiés et certains s'attendent à une légère récession au cours du second semestre de l'année.

Par ailleurs, les ventes à l'étranger de produits sud-coréens à destination de la Chine ont chuté pour un deuxième mois de 2,5 %, en raison des retombées des épidémies de COVID-19 de ces derniers mois.

Par produits, les exportations de semi-conducteurs ont augmenté de 2,1%, les produits pétroliers ont bondi de 86,5% et les voitures ont progressé de 25,3%.