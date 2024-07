Les exportations chinoises ont probablement augmenté en juin à leur rythme le plus rapide depuis quinze mois, les fabricants ayant commencé à expédier leurs produits en prévision des droits de douane imposés par un nombre croissant de grands marchés d'exportation du pays.

Les données commerciales de vendredi devraient montrer que les exportations ont augmenté de 8,0 % en valeur en glissement annuel, selon la prévision médiane de 31 économistes interrogés par Reuters, en hausse par rapport à l'augmentation de 7,6 % en mai et au meilleur rythme depuis l'augmentation de 10,9 % en mars de l'année dernière.

Les importations ont probablement augmenté de 2,8 % le mois dernier, plus rapidement que la hausse de 1,8 % observée en mai, ce qui suggère que les propriétaires d'usines achètent davantage de pièces pour les transformer en produits finis destinés à l'exportation.

Les exportations plus importantes que prévu ont été l'un des rares points positifs d'une économie qui, par ailleurs, peine à trouver son élan malgré les efforts déployés par les autorités pour stimuler la demande intérieure à la suite de la pandémie. L'effondrement prolongé de l'immobilier et les inquiétudes concernant l'emploi et les salaires pèsent lourdement sur la confiance des consommateurs.

L'économie, qui pèse 18 600 milliards de dollars, est tellement compétitive dans de nombreux secteurs, notamment l'acier, l'énergie solaire et les biens de consommation, que même de nouvelles restrictions commerciales ne suffiraient pas à ralentir le rouleau compresseur des exportations, selon les analystes.

Néanmoins, à mesure que le nombre de pays envisageant d'intensifier les restrictions sur les produits chinois augmente, la pression exercée sur les exportations chinoises pour qu'elles contribuent à la réalisation de l'objectif de croissance économique fixé par le gouvernement pour cette année, à savoir environ 5 %, s'accroît également.

En mai, Washington a augmenté les droits de douane sur une série d'importations chinoises, y compris en quadruplant les droits sur les véhicules électriques chinois pour les porter à 100 %, tandis que Bruxelles a confirmé la semaine dernière qu'elle imposerait également des droits de douane, mais seulement à hauteur de 37,6 %.

Les exportateurs sont également sur le qui-vive à l'approche des élections américaines de novembre, au cas où l'un ou l'autre des grands partis proposerait de nouvelles restrictions commerciales.

Le mois dernier, la Turquie a également annoncé qu'elle imposerait des droits de douane supplémentaires de 40 % sur les VE fabriqués en Chine, tandis que le Canada a déclaré qu'il envisageait d'imposer des restrictions.

Dans le même temps, l'Indonésie prévoit d'imposer des droits d'importation allant jusqu'à 200 % sur les produits textiles, dont la Chine est son principal fournisseur, l'Inde surveille l'acier chinois bon marché et les pourparlers avec l'Arabie saoudite en vue d'un accord de libre-échange seraient dans l'impasse en raison de préoccupations liées au dumping.

Une reprise cyclique mondiale dans le secteur de l'électronique devrait également aider les exportateurs de la deuxième économie mondiale, qui investit massivement dans l'expansion de la production de puces plus anciennes, connues sous le nom de "legacy chips", que l'on trouve dans toutes sortes d'appareils, des smartphones aux avions de chasse.

Les exportations sud-coréennes vers la Chine - un indicateur avancé des importations chinoises de produits technologiques - ont bondi de 16,8 % le mois dernier.

La Commission européenne aurait commencé à sonder l'industrie des semi-conducteurs de l'Union européenne pour connaître son avis sur l'expansion de la production chinoise de puces anciennes, qui pourrait freiner les bonnes performances à l'exportation du géant asiatique dans le domaine de l'électronique.

L'estimation médiane du sondage prévoit que l'excédent commercial de la Chine s'élèvera à 85 milliards de dollars, contre 82,62 milliards en mai.