La balance commerciale pour la période de 20 jours s'est établie à un déficit de 6,43 milliards de dollars.

La baisse des exportations a été plus lente qu'en novembre, lorsque les expéditions à l'étranger de la quatrième plus grande économie d'Asie ont chuté de 14,0 % par rapport à l'année précédente, marquant la pire baisse en 2 ans et demi, en raison du refroidissement de la demande des principaux marchés comme la Chine.