Les exportations de la Corée du Sud du 1er au 20 juin diminuent de 3,4 %, le déficit commercial s'élève à 7,64 milliards de dollars

Par destination, les expéditions vers la Chine, les États-Unis et l'Union européenne ont diminué de 6,8 %, 2,1 % et 5,3 %, respectivement.

Les exportations de semi-conducteurs ont augmenté de 1,9 % et les produits pétroliers ont fait un bond de 88,3 %, mais les voitures, les pièces automobiles et les appareils sans fil ont diminué de 23,5 %, 14,7 % et 23,5 %, respectivement.

En moyenne par jour ouvrable, les exportations ont tout de même augmenté de 11,0 %, car il y a eu deux jours ouvrables de moins par rapport à la même période l'année précédente.

Les données du mois complet seront disponibles le 1er juillet.