Les exportations de la Corée du Sud pour 2023 afficheront leur première baisse en trois ans - groupe d'exportateurs

Les exportations de la Corée du Sud devraient baisser de 4,0 % en 2023, après avoir augmenté de 7,1 % en 2022 pour atteindre un montant record de 690 milliards de dollars, soit probablement le sixième rang mondial, a déclaré l'Association coréenne du commerce international (KITA) dans un rapport sur les perspectives commerciales.

Il s'agirait de la première baisse annuelle depuis 2020, lorsque les expéditions hors de la quatrième plus grande économie d'Asie ont diminué de 5,5 %, la pandémie de COVID-19 ayant perturbé les chaînes d'approvisionnement mondiales.

"Les variables inattendues de l'économie mondiale que sont la COVID-19 et la crise ukrainienne devraient s'atténuer l'année prochaine, du moins progressivement", a déclaré la KITA.

"Toutefois, les exportations et les importations diminueront en raison de la poursuite structurelle des conflits entre les États-Unis et la Chine et de l'impact cumulé des conditions extérieures qui se sont aggravées au cours des deux dernières années."

Parallèlement, la KITA s'attend à ce que les importations se contractent à un rythme plus rapide de 8,0 % en 2023, après un bond probable de 19,5 % en 2022, affecté par une baisse progressive des prix du pétrole.

En conséquence, le déficit commercial annuel se réduira à 13,8 milliards de dollars l'année prochaine, contre un manque à gagner prévu de 45,0 milliards de dollars pour l'ensemble de 2022, selon l'association.