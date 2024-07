Les exportations de pétrole brut de la compagnie nationale d'énergie mexicaine Pemex ont chuté de 37 % en juin en glissement annuel, tandis que la production d'hydrocarbures liquides a continué à diminuer, atteignant son taux le plus bas de l'année, selon les données de la compagnie publiées vendredi.

Après avoir fait état d'une perte nette de 14 milliards de dollars au cours du mois de juin, l'entreprise a dû faire face à des difficultés financières.

deuxième trimestre

vendredi, Pemex a publié les chiffres mensuels montrant qu'elle a exporté 754 367 barils par jour (bpj) de brut en juin, contre 1,203 million de bpj en juin 2023, et en baisse de 17 % par rapport aux 910 791 bpj du mois de mai.

La production d'hydrocarbures liquides avec les partenaires était de 1,782 million de bpj en juin, le niveau le plus bas en 2024, contre 1,785 million de bpj en mai et 1,889 million de bpj en juin de l'année dernière.

La production de pétrole brut seule était de 1,50 million de bpj en juin, comme les mois précédents, les niveaux les plus bas depuis plus de quarante ans.

Les responsables de Pemex ont déclaré que l'épuisement de champs clés affectait les niveaux de pompage.

Le PDG de Pemex, Octavio Romero, a déclaré que la société réduirait ses importations de carburants tels que l'essence et le diesel à mesure que les raffineries locales traiteront davantage de pétrole brut et que la nouvelle raffinerie d'Olmeca entrera en service, ainsi que les deux cokeries de Salamanca et de Tula.

Pemex a déclaré lors d'une conférence téléphonique sur ses résultats vendredi que la raffinerie d'Olmeca traitera 100 000 bpj en juillet.

Le président Andres Manuel Lopez Obrador a déclaré lundi que la raffinerie, longtemps retardée, entrerait en production samedi, bien que le gouvernement et l'entreprise aient déjà fait des annonces similaires par le passé.

Les six vieilles raffineries en activité dans le pays ont traité en moyenne 867 615 bpj en juin, soit 3 % de plus qu'en mai et 7,6 % de plus en glissement annuel, mais toujours en deçà du million de bpj promis par le gouvernement.

Les raffineries ont produit 278 284 bpj d'essence en juin, soit 4,5 % de plus qu'en mai, et 158 363 bpj de diesel, soit 9,7 % de plus que le mois précédent. La production de fuel a augmenté de 20 % en juin pour atteindre 303 831 bpj. (Reportage d'Ana Isabel Martinez, rédaction de Cassandra Garrison et Adriana Barrera, édition de Marguerita Choy)