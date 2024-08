Le Canada a enregistré un excédent commercial surprise de 638 millions de dollars canadiens (461 millions de dollars) en juin, le pétrole et l'or ayant permis aux exportations de dépasser les importations pour la première fois en quatre mois, selon les données de Statistique Canada publiées mardi.

Les analystes interrogés par Reuters avaient prévu un déficit commercial de 1,84 milliard de dollars canadiens. Le déficit commercial de mai a été révisé à 1,61 milliard de dollars canadiens, contre un déficit de 1,93 milliard de dollars canadiens initialement annoncé.

Les exportations totales ont bondi de 5,5 % en juin, principalement en raison du pétrole brut et de l'or non ouvré, tandis que les importations ont augmenté de 1,9 %, tirées par les voitures et les camions légers, selon les données. En volume, les exportations ont augmenté de 3,8 % en juin, tandis que les importations ont augmenté de 1,3 %.

La Banque du Canada a abaissé son taux de référence pour le deuxième mois consécutif en juillet et a indiqué qu'elle se concentrait désormais sur la relance de l'économie.

La banque s'attend à ce que la croissance s'accélère au cours du second semestre 2024, grâce à des exportations plus fortes et à une reprise des dépenses des ménages à mesure que les coûts d'emprunt diminuent. Le taux de croissance mensuel du PIB du Canada devrait ralentir à 0,1 % en juin, contre 0,2 % en mai, selon des données publiées la semaine dernière.

En juin, les exportations d'énergie ont augmenté de 11,7 %, grâce à la hausse des expéditions et des prix du pétrole brut, selon Statscan.

La hausse des exportations de pétrole brut est en partie due à l'augmentation des expéditions vers les pays asiatiques, ce qui reflète l'augmentation des livraisons via l'oléoduc Trans Mountain récemment élargi, a déclaré l'agence.

La hausse des importations totales a été tirée par les véhicules à moteur et leurs pièces détachées ainsi que par les biens de consommation.

Une hausse de 8,2 % des importations de voitures particulières et de camions légers, qui ont atteint un niveau record de 6,8 milliards de dollars canadiens, a stimulé la catégorie des véhicules automobiles et de leurs pièces en juin. La croissance s'est produite dans le cadre d'une reprise après les perturbations de la production et les livraisons retardées aux États-Unis à la fin de 2023 et au début de 2024, a déclaré Statscan.

Les exportations vers les États-Unis, de loin le principal partenaire commercial du Canada, ont augmenté pour un troisième mois consécutif et ont dépassé la croissance des importations en juin, ce qui a conduit à l'élargissement de l'excédent commercial du Canada avec son voisin à son plus haut niveau depuis novembre 2023. (1 $ = 1,3840 dollar canadien) (Reportage d'Ismail Shakil à Ottawa ; Rédaction de Dale Smith)