Les exportations de septembre de la Corée du Sud connaissent leur plus faible croissance depuis deux ans

Les exportations de septembre de la Corée du Sud augmenteront de 2,9 % par rapport à l'année précédente, soit la plus faible croissance en 23 mois.

Les importations augmentent de 16,4 % en glissement annuel, la balance commerciale est dans le rouge pour le sixième mois.

IPC stable à +5,7% en glissement annuel, attentes divisées.

SEOUL, 29 septembre (Reuters) - Les exportations de la Corée du Sud ont probablement augmenté au rythme le plus lent depuis près de deux ans en septembre, pénalisées par l'affaiblissement de l'économie mondiale menée par la Chine, selon un sondage Reuters publié jeudi.

Selon la prévision médiane de 17 économistes, les exportations du pays devraient avoir augmenté de 2,9 % par rapport au même mois de l'année précédente, soit un ralentissement par rapport à la hausse de 6,6 % enregistrée le mois précédent.

Cela prolongerait les gains en glissement annuel des expéditions pour un 23e mois consécutif, mais marquerait le rythme le plus lent de la série, après trois mois de taux de croissance à un chiffre.

Les données sur les expéditions de la Corée fournissent un premier bilan de santé de l'activité commerciale mondiale, car les fabricants de puces pour les voitures de la quatrième plus grande économie d'Asie importent des quantités massives de matières premières et sont à cheval sur un large éventail de la chaîne d'approvisionnement mondiale.

Le ralentissement des exportations sud-coréennes intervient dans un contexte d'affaiblissement de la demande mondiale, alors que de nombreux pays augmentent agressivement les coûts d'emprunt pour lutter contre une poussée de l'inflation. La lutte de la Chine pour contenir les épidémies de COVID-19 a également nui à la consommation.

Au cours des 20 premiers jours de ce mois, les exportations ont reculé de 8,7 % en glissement annuel, également affectées par l'effet calendaire du nombre réduit de jours ouvrables. Les ventes à la Chine ont baissé de 14,0 % au cours de cette période, après trois mois complets de baisse.

"Il est probable que la dynamique des exportations de la Corée du Sud se soit encore affaiblie en septembre, avec une baisse des expéditions de produits électroniques dans un contexte de nouveaux signes de ralentissement de la demande mondiale des consommateurs", a déclaré Lloyd Chan, économiste principal chez Oxford Economics.

"Les perspectives pour les exportations de biens de la Corée du Sud seront difficiles dans les mois à venir, car la croissance mondiale s'affaiblit."

Les importations devraient dépasser les exportations avec une croissance de 16,4 %, mais ce serait également plus lent que le gain de 28,2 % du mois précédent et le plus faible depuis février 2021.

Au total, elles amèneraient la balance commerciale à un déficit pour un sixième mois consécutif, mais dans une marge beaucoup plus étroite que le déficit mensuel record de 9,49 milliards de dollars observé en août. Dans l'enquête, 10 économistes ont fourni une prévision médiane de déficit de 3,45 milliards de dollars.

La publication des données commerciales mensuelles complètes est prévue pour le premier jour d'octobre.

Le sondage prévoit également que l'inflation annuelle du pays restera stable à 5,7 % en septembre, après un ralentissement en août pour la première fois en sept mois. Elle a atteint son plus haut niveau en près de 24 ans, soit 6,3 %, en juillet.

L'enquête menée auprès de 11 économistes montre toutefois une certaine division, cinq d'entre eux s'attendant à une nouvelle baisse du taux d'inflation, trois ne prévoyant aucun changement à 5,7 % et les trois autres voyant un rebond.

En ce qui concerne la production industrielle de la Corée du Sud, les économistes s'attendent à ce que la production ait prolongé son repli pour un deuxième mois en août, avec une baisse de 0,5 % sur une base mensuelle corrigée des variations saisonnières, après une baisse de 1,3 % en juillet. (Reportage de Jihoon Lee à Séoul, Anant Chandak, Arsh Mogre et Veronica Khongwir à Bengaluru ; édition par Shri Navaratnam)