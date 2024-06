Les viticulteurs australiens ont expédié pour 86 millions de dollars australiens (57 millions de dollars) de vin en Chine au cours du mois qui a suivi la levée des droits de douane par Pékin et devraient être confiants quant à l'augmentation des ventes à l'avenir, a déclaré le ministre du commerce mercredi.

L'Australie a exporté du vin pour une valeur de 800 millions de dollars vers la Chine au cours de l'année qui s'est achevée en novembre 2020, lorsque Pékin a bloqué les importations, provoquant l'effondrement du commerce. La Chine a levé ses droits de douane le 29 mars.

"Je suis très optimiste quant à la possibilité d'une reprise complète du marché du vin australien en Chine", a déclaré le ministre du commerce Don Farrell.

"Jusqu'à présent, tout indique qu'il existe une demande refoulée de vin australien sur le marché chinois", a-t-il ajouté, debout devant des tonneaux dans un établissement vinicole d'Australie-Méridionale.

Une reprise durable jusqu'aux niveaux de 2020 serait un exploit incroyable, car les importations et la consommation de vin de la Chine ont fortement chuté ces dernières années.

Mais ce serait une aubaine pour l'industrie australienne, qui doit faire face à une offre excédentaire considérable.

Selon M. Farrell, la quasi-totalité du vin expédié en Chine en avril était du vin haut de gamme, un segment qui s'est mieux comporté que les produits de masse moins chers.

Le gouvernement a également annoncé mercredi qu'il dépenserait 3,5 millions de dollars australiens pour soutenir l'industrie du vin, en finançant de meilleures données sur l'offre et la demande pour les viticulteurs et en jouant un rôle dans le marketing pour stimuler les ventes en Chine, aux États-Unis et au Japon.

L'objectif est de favoriser la croissance plutôt que d'indemniser les agriculteurs qui passent du raisin à d'autres cultures, comme l'ont fait d'autres pays, a déclaré le ministre de l'agriculture, Murray Watt.

Les droits de douane chinois sur le vin faisaient partie de restrictions commerciales plus larges imposées à l'Australie après que Canberra eut demandé une enquête sur les origines du COVID-19. Presque toutes ces mesures ont été abandonnées, mais des barrières subsistent sur les importations de homard.

Le premier ministre chinois Li Qiang étant en visite en Australie ce week-end, M. Farrell a déclaré que le commerce du homard devrait être rétabli.

"Il y a une volonté de notre part et de la part du gouvernement chinois de lever tous les obstacles à nos relations", a-t-il déclaré.

"Je suis convaincu que la visite de cette semaine débouchera sur un résultat très positif pour les producteurs de homards.

(1 $ = 1,5124 dollar australien) (Reportage de Peter Hobson ; Rédaction de Stephen Coates)