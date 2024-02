Les exportations et la production industrielle du Vietnam en février ont chuté de manière significative par rapport à l'année précédente, selon les données du gouvernement jeudi, les économistes attribuant cette baisse aux longues vacances du Nouvel An lunaire plutôt qu'à la crise maritime de la mer Rouge.

Le pays, qui dépend des exportations et qui est l'un des principaux partenaires commerciaux des États-Unis et des États de l'Union européenne, a enregistré ce mois-ci une baisse des exportations de 5 % par rapport à l'année précédente et une contraction de la production industrielle de 6,8 %, selon les estimations préliminaires de l'Office général des statistiques (GSO).

Les perturbations du transport maritime en mer Rouge causées par les attaques des Houthis depuis le Yémen pour soutenir les Palestiniens qui se battent à Gaza ont entraîné une augmentation de 55 % à 73 % des coûts pour les cargaisons en provenance du Viêt Nam, selon les estimations du ministère du commerce du pays, citées par les médias d'État.

Cette situation présente des risques pour le Viêt Nam, a averti Vo Tri Thanh, économiste basé à Hanoï, mais il a fait remarquer que les mauvais résultats de février étaient principalement dus au fait que les célébrations d'une semaine du Nouvel An lunaire, connu sous le nom de Têt au Viêt Nam, tombaient en février cette année. En 2023, la fête était en janvier et cela a affecté la comparaison statistique, a-t-il dit.

"Les données des deux premiers mois de l'année restent toutefois positives", a déclaré M. Thanh.

Les exportations et la production industrielle ont enregistré de fortes augmentations au cours des deux premiers mois de 2024 par rapport à la même période de l'année dernière, grâce à une expansion massive en janvier, selon les estimations préliminaires.

En janvier et février, les exportations ont augmenté de 19,2 % par rapport à l'année précédente pour atteindre 59,34 milliards de dollars, tandis que les importations ont augmenté de 18 % pour atteindre 54,62 milliards de dollars, selon le rapport. Cela s'est traduit par un excédent commercial de 4,72 milliards de dollars.

L'indice de la production industrielle au cours de la période janvier-février a augmenté de 5,7 % par rapport à l'année précédente, passant d'une baisse de 2,9 % au cours de la même période l'année dernière, a déclaré le GSO.

"Bien qu'il y ait eu une forte baisse des exportations et de la production industrielle en février, l'ampleur n'est pas hors norme pour le Vietnam pendant le Tet", a déclaré Darren Tay, analyste chez BMI Research, notant qu'il était encore trop tôt pour dire si l'agitation de la mer Rouge avait un impact.

Can Van Luc, conseiller du gouvernement et économiste à la Banque d'investissement et de développement du Viêt Nam, a déclaré que l'impact de la crise sur les exportations vietnamiennes restait "limité".

Les prix à la consommation en février ont augmenté de 3,98 % par rapport à l'année précédente, a déclaré le GSO, ajoutant que les ventes au détail au cours du mois ont augmenté de 8,5 % par rapport à l'année précédente.