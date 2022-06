Les exportations et les importations chinoises de mai se redressent avec le redémarrage des chaînes d'approvisionnement - sondage Reuters

La reprise s'ajoute aux preuves que la deuxième plus grande économie du monde a commencé à tracer une voie pour sortir du choc de l'offre qui a secoué le commerce mondial et les marchés internationaux. Toutefois, les perspectives commerciales de la Chine sont confrontées à des risques liés à des facteurs tels que le coût élevé des matières premières, les incertitudes liées à la guerre en Ukraine et le fait que la reprise de la production à l'étranger affecte la demande de produits chinois.

Des enquêtes officielles et privées ont montré que l'activité des usines chinoises s'est contractée à un rythme plus lent en mai, alors que les restrictions COVID-19 dans les principaux centres manufacturiers se sont relâchées, avec une amélioration de la jauge des commandes d'exportation.

Les exportations en mai ont probablement augmenté de 8,0 % par rapport à l'année précédente, ce qui représente une accélération par rapport à l'expansion de 3,9 % en avril, selon la prévision médiane d'un sondage Reuters auprès de 28 économistes.

Les principaux constructeurs automobiles ont augmenté leur production en mai. Le constructeur de voitures électriques Tesla a rouvert son usine de Shanghai le 19 avril après un arrêt de 22 jours, mais n'a retrouvé les niveaux de production d'avant l'arrêt qu'à la fin mai.

Le lockdown COVID-19 de Shanghai, qui a officiellement pris fin le 1er juin, a mis à mal la logistique et les chaînes d'approvisionnement régionales, mais il y a des signes de redressement.

Les données officielles ont montré que le débit quotidien moyen de conteneurs au port de Shanghai a augmenté de 7 % en mai par rapport au mois précédent.

"Les perturbations de la logistique, de la production et du dédouanement semblent avoir commencé à s'atténuer depuis la fin avril", ont déclaré les analystes d'UBS, ajoutant que les solides données commerciales de la Corée du Sud en mai indiquaient probablement une demande mondiale toujours forte.

Une faible base de comparaison par rapport à l'année précédente a également probablement contribué au rebond de la croissance des exportations, selon Zhang Yu, analyste en chef de Huachuang Securities.

Les importations devraient avoir augmenté de 2 % en glissement annuel en mai, selon le sondage, probablement sous l'effet des importations de matières premières et de biens intermédiaires, la production nationale ayant repris. Cette hausse est à comparer à une croissance nulle en avril.

L'excédent commercial de la Chine devrait s'être élargi à 58 milliards de dollars, contre 51,12 milliards de dollars en avril.

Les données commerciales seront publiées jeudi.

L'activité économique s'est fortement refroidie en avril alors que le pays était aux prises avec la pire épidémie de COVID-19 depuis 2020.

Pour stabiliser la situation dans une année politiquement sensible, le cabinet chinois a récemment annoncé un ensemble de 33 mesures couvrant les politiques fiscales, financières, d'investissement et industrielles, bien que les analystes disent que l'objectif officiel du PIB d'environ 5,5 % sera difficile à atteindre sans assouplir la stratégie zéro COVID.