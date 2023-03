Les exportations et les importations de la Chine en janvier et février chutent à nouveau

Les exportations de la Chine au cours de la période janvier-février ont à nouveau baissé par rapport à l'année précédente, selon les données douanières publiées mardi, tandis que les importations ont également diminué à nouveau et à un rythme plus rapide, reflétant un ralentissement de l'économie mondiale et une faible demande intérieure.

Les exportations au cours des deux mois ont été inférieures de 6,8 % à celles de l'année précédente, battant ainsi un sondage Reuters qui prévoyait une baisse des exportations de 9,4 %. Les importations ont diminué de 10,2 %, manquant largement l'estimation du sondage, qui prévoyait une baisse de 5,5 %. POINTS CLÉS : * Pétrole brut : Importations de janvier-février à 84,06 mt, en baisse de 1,3 % en glissement annuel. * Minerai de fer : Importations de 194 mt en janvier-février, en hausse de 7,3 % en glissement annuel. * Soja : Importations de janvier à février : 16,17 mt, en hausse de 16,1 % par rapport à l'année précédente. * Cuivre : Importations de janvier à février : 879 000 tonnes, en baisse de 9,3 % par rapport à l'année précédente. Tableau préliminaire des données sur le commerce des matières premières Vous trouverez ci-dessous les commentaires des analystes sur les données relatives aux matières premières. Commentaire sur le cuivre LYNN ZHAO, STRATÈGE EN MATIÈRES PREMIÈRES BASÉ À SHANGHAI CHEZ MACQUARIE : "Nous nous attendions à ce que les importations de cuivre diminuent en glissement annuel en janvier-février avec un arbitrage fermé. Nous constatons une reprise de la demande de cuivre en mars dans la plupart des secteurs d'utilisateurs finaux, bien qu'elle soit largement saisonnière." LIENS : Pour plus de détails, voir le site officiel des douanes (www.customs.gov.cn) CONTEXTE : La Chine est le plus grand importateur de pétrole brut au monde et le principal acheteur de charbon, de minerai de fer et de soja.