Les exportations françaises de spiritueux ont chuté de 20 % au premier trimestre de l'année, après avoir augmenté en 2022, l'inflation incitant les consommateurs du monde entier à se détourner des alcools coûteux, a déclaré mardi la Fédération française des spiritueux (FFS).

Les exportations de spiritueux ont augmenté de 11,7 % en valeur l'année dernière pour atteindre 5,4 milliards d'euros (5,90 milliards de dollars), mais seulement de 2,3 % en volume pour atteindre 468 millions de litres, tirées par la vodka (en hausse de 6,7 % en volume) et les liqueurs (en hausse de 14,1 %). Le cognac reste le spiritueux le plus exporté, mais il est en baisse de 3,7 %.

"L'embellie a été de courte durée puisque les exportations ont chuté en début d'année en raison de l'inflation dont les effets se font sentir au niveau mondial. Pour la première fois depuis la crise sanitaire, le marché de l'exportation est en recul", indique la FFS dans un communiqué.

"Ce marché ne semble plus en mesure de relayer la croissance internationale", ajoute-t-elle.

En France, où la consommation d'alcool a diminué, les ventes en volume dans les magasins de détail ont baissé de 4,4 % en valeur pour atteindre 5 milliards d'euros (5,46 milliards de dollars) en 2022.

Toutefois, les ventes dans les cafés et les restaurants sont revenues aux niveaux antérieurs à la loi COVID, apportant un peu de répit aux opérateurs du secteur, selon la FFS.

"La réouverture totale des lieux de convivialité, couplée à une offre dynamique (progression des cocktails et du sans alcool) a permis une augmentation des ventes annuelles de 51,8 % sur ce segment, représentant un total de 20,1 millions de litres", a déclaré la FFS.

La FFS a prévenu que de nombreux producteurs avaient subi des pertes l'année dernière et encore plus au premier semestre 2023, car ils n'ont pas pu répercuter une hausse des coûts, notamment une flambée des prix du verre et de l'alcool agricole.

La FFS, qui représente les producteurs français et les distributeurs de boissons spiritueuses, regroupe près de 250 entreprises, y compris des petites entreprises et des groupes internationaux.

(1 dollar = 0,9151 euro)