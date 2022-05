Les exportations helvétiques sont reparties à la hausse en avril

Berne (awp) - Après le net repli essuyé en mars, les exportations suisses sont reparties à la hausse en avril à la faveur de la bonne tenue des envois de produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que de machines. Les importations ont en revanche chuté, retrouvant le niveau affiché en décembre. L'excédent commercial s'est fixé à 3,8 milliards de francs suisses.

Après avoir enregistré une évolution volatile au cours des deux mois précédentes, les livraisons de la Suisse vers l'étranger ont progressé en avril de 2,5% au regard de mars à 22,02 milliards de francs suisses, indique mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). Exprimées en termes réels, soit corrigés de l'inflation, les exportations ont cependant légèrement fléchi de 0,1%.

Les envois helvétiques affichent ainsi une évolution plate sur les six derniers mois, à l'exception du pic atteint en février dernier. Quant aux importations, elles ont nettement fléchi, soit de 7,7% à 17,78 milliards de francs suisses. En termes réels, le recul s'est inscrit à 3,8%.

Sur le mois sous revue, la progression des exportations a essentiellement reposé sur les deux piliers que représentent les produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que les machines et l'électronique. Les premiers, portés entre autres par les médicaments et les articles de diagnostics, ont vu leurs envois s'étoffer de 5,4% à 11,4 milliards de francs suisses. Les seconds ont crû de 3,9% à 2,71 milliards.

Les envois de métaux ainsi que de denrées alimentaires, de boissons et tabacs ont également présenté une expansion. A l'inverse, les exportations de l'horlogerie se sont contractées de 4,3% à 1,99 milliard, tout comme celles des instruments de précision (-7,4% à 1,43 milliard), après deux mois de croissance. Les livraisons de la bijouterie et de la joaillerie ont subi un sérieux revers, dégringolant de 10,2% à 980 millions de francs suisses.

Ventilées selon les régions, les exportations à destination de l'Europe se sont reprises après les tassements subis en février et mars, bondissant de 7,3% à 13,09 milliards de francs suisses. Les envois vers l'Union européenne ont crû de 5,8% 11,91 milliards et ceux destinés à la zone euro de 6,1% à 10,94 milliards.

