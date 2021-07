Les exportations horlogères ont accéléré en juin

Zurich (awp) - Les exportations horlogères du mois de juin ont dépassé les niveaux d'avant-crise, permettant aux envois de montres suisses sur les six premiers mois de l'année de s'approcher des valeurs d'il y a deux ans.

Les envois de garde-temps à l'étranger ont crû le mois dernier de 71% sur un an à 1,96 milliard de francs suisses, bénéficiant d'une base de comparaison faible en raison de la crise liée au coronavirus. Ils dépassent de 12,5% les niveaux de 2019 à la même époque.

Cette dynamique a permis au premier semestre de s'approcher des résultats d'avant la pandémie, affichant une baisse de 0,5% à 10,6 milliards de francs suisses, précise mardi la Fédération de l'industrie horlogère (FH). Les principaux contributeurs à la croissance ont été les Etats-Unis (+35,4%) et la Chine (+93,7%), dont le niveau a pratiquement doublé par rapport à juin 2019.

Ce sont les montres les plus chères qui ont tiré les chiffres vers le haut. La progression des garde-temps dont le prix export dépasse les 3000 francs suisses a atteint 18,1% par rapport à juin 2019. Elle s'avère deux fois plus soutenue que celle des pièces entre 500 et 3000 francs suisses (+9,8%). En dessous de 500 francs suisses, le résultat s'est contracté de près de 14%, quand le nombre de pièces a diminué de 30%.

