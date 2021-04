Les exportations horlogères ont décollé en mars

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont enregistré une très forte hausse en mars sur un an, bénéficiant d'une base de comparaison faible, le mois de mars 2020 ayant déjà été affecté par la pandémie de coronavirus. Elles ont aussi dépassé les valeurs de mars 2019.

Les envois de montres suisses à l'étranger ont augmenté de 37,2% par rapport à mars 2020, à 1,9 milliard de francs suisses, selon la Fédération de l'industrie horlogère suisse (FH) jeudi. Il y a un an, la dégradation était déjà marquée (-21,7%) en raison du confinement quasi généralisé dans le monde.

Calculée par rapport au niveau de référence de 2019, la hausse des exportations s'élève à 7,4%. Le premier trimestre a affiché une progression de 6,6% sur un an à 5,1 milliards et une légère baisse (-1,3%) par rapport à 2019.

Le nombre de montres exportées a suivi la même tendance haussière, avec un bond de 33,7%, à 1,2 million de pièces. Il s'agit de la première augmentation en plus de 30 mois.

Locomotive chinoise

La Chine (+100,5%) est restée la locomotive, en doublant son résultat de mars 2020. Elle est aussi largement au-dessus de son niveau de 2019 (+121,5%). Sur le premier trimestre 2021, la Chine occupe la première place du podium avec 759,4 millions de francs suisses, devant les Etats-Unis et Hong Kong.

Le mois dernier, les Etats-Unis (+12,8%) et Singapour (+21,7%) ont également dépassé leur niveau de 2019. Hong Kong (+30,1%), les Emirats arabes unis (+10,3%) et l'ensemble de l'Europe (+45,6%) ont fait mieux qu'il y a un an, mais sont restés en dessous des résultats de 2019.

Parmi les trente principaux débouchés, seul le Japon (-11,1%) a affiché une baisse.

"Selon les marchés, une forte progression ne signifie ainsi pas encore un retour à la normale, mais uniquement la compensation partielle des baisses importantes subies l'année passée. Ce phénomène va s'accentuer durant les prochains mois", a expliqué la FH.

Tous les segments de prix ont participé à la croissance, avec des taux de variation allant de +40% à +60% pour les montres de moins de 3000 francs suisses (prix export)au niveau du chiffre d'affaires exporté. Les garde-temps de plus de 3000 francs suisses ont vu leur valeur exportée augmenter de 30,7%.

Le résultat mensuel a été soutenu par tous les groupes de matières, en particulier l'acier et les métaux précieux, qui ont généré plus de 80% de la croissance en valeur à eux deux. Les catégories acier et autres métaux ont augmenté le plus fortement, tandis que le groupe Autres matières s'est inscrit en baisse.

