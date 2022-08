Les exportations horlogères s'envolent en juillet

Zurich (awp) - Les exportations horlogères suisses ont accéléré en juillet, atteignant 2,2 milliards de francs suisses, soit le plus haut niveau mensuel depuis le record d'octobre 2014.

Les envois de montres suisses à l'étranger ont crû le mois dernier de 8,3% par rapport à juillet 2021, précise jeudi la Fédération de l'industrie horlogère (FH). De janvier à juillet, les envois ont totalisé 14,1 milliards de francs suisses, soit une progression de 11,4% sur un an et de deux tiers par rapport à 2020.

Les Etats-Unis (+13,5%) restent en haut du podium des destinations d'envois en juillet. Ils ont "confirmé le ralentissement de la croissance entamé en juin, tout en maintenant une dynamique très soutenue", relève la FH.

Suite à la levée des principales mesures anti-Covid, la Chine (+18,4%) a retrouvé le chemin de la croissance, après un deuxième trimestre au ralenti (-43,3%). En troisième position, Hong Kong (-11,9%) a encore souffert.

Illustrant les contrastes qui subsistent sur les marchés asiatiques, Singapour (+29,1%) s'est inscrit en forte hausse, alors que le Japon (-1,4%) a subi un coup de frein.

En Europe, la croissance a atteint 8,0% sur un an. Les principaux débouchés ont affiché une progression supérieure à la moyenne, à l'instar du Royaume-Uni (+11,8%), de la France (+11,5%), de l'Allemagne (+12,6%) et de l'Italie (+31,3%).

Les montres en acier (+9,5%) ont fourni la plus importante contribution à la croissance, totalisant 845 millions de francs suisses. Les volumes ont reculé sur un an de 2,7%.

Les montres de plus de 500 francs suisses (prix export), qui représentent plus d'un tiers des volumes et près de 95% du chiffre d'affaires à l'exportation, ont enregistré une croissance uniforme, gagnant 10,8% en valeur et 10,7% en nombre de pièces.

Dans la catégorie de prix supérieurs à 3000 francs suisses, les hausses atteignent 12% en nombre de pièces et 11% en valeur.

Les valeurs du luxe ne semblaient pas particulièrement profiter de cette tendance. Vers 10h40, Richemont, propriétaire de Panerai, Roger Dubuis et Piaget, grignotait 0,04% à 112,10 francs suisses.

Swatch Group, à la tête d'Omega, Tissot et Longines notamment, prenait 0,3%. Le SLI était à l'équilibre.

