Les exportations de l'Indonésie ont augmenté de 1,72% en avril par rapport à l'année précédente pour atteindre 19,62 milliards de dollars, moins que prévu, ont montré les données du bureau des statistiques mercredi.

Un sondage Reuters auprès d'économistes a montré que les exportations indonésiennes devraient augmenter de 4,57% en avril.

Le bureau doit publier des données sur les importations et la balance commerciale plus tard dans la journée de mercredi. (Reportage de Gayatri Suroyo et Ananda Teresia ; Rédaction de John Mair)