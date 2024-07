Les exportations de l'Indonésie en juin ont augmenté de 1,17% sur une base annuelle pour atteindre 20,84 milliards de dollars, moins que les prévisions du marché, les données du bureau des statistiques ont montré lundi.

Un sondage Reuters auprès d'économistes avait prévu que les exportations augmenteraient de 5,46% en juin par rapport à l'année précédente.

Le bureau doit publier des données sur les importations et la balance commerciale plus tard dans la journée de lundi. (Reportage de Gayatri Suroyo, Stefanno Sulaiman et Fransiska Nangoy ; Rédaction de John Mair)