Les exportations inquiètent les économistes (indicateur CS-CFA)

Zurich (awp) - L'indicateur de confiance dans l'avenir de l'économie helvétique compilé par Credit suisse et la CFA Society Switzerland s'est enfoncé dans le rouge au mois d'octobre, à -30,5 points, contre -15,4 points le mois précédent. Les exportations sont une source d'inquiétudes pour beaucoup d'économistes et d'analystes interrogés, en raison de la faible conjoncture dans l'industrie européenne, en particulier en Allemagne.

La croissance est désormais attendue entre 0,5 et 1% en 2019, souligne le compte-rendu périodique publié mercredi. Cela marque une détérioration par rapport aux estimations précédentes, 75% des répondants tablant en effet sur une progression de 1% à 1,5% il y a trois mois.

Pour l'année prochaine, un peu plus de la moitié des analystes interrogés s'attend à une progression de 1% à 1,5% du PIB.

La majorité des sondés table sur une inflation comprise entre 0% et 0,5% en 2019, pour l'année suivante les avis se partagent à parts égales entre les fourchettes 0% et 0,5% et 0,5% et 1% pour l'année prochaine.

