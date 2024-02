Zurich (awp) - Après une fin d'année 2023 dynamique, les exportations helvétiques ont marqué le pas en janvier, signe du ralentissement économique dans les principaux débouchés des entreprises suisses. Le commerce extérieur de la Confédération boucle néanmoins le mois sur un solide excédent.

En janvier, les ventes à l'international ont reculé sur un mois de 1,6% en termes nominaux (non corrigé de l'inflation) ou de 0,4% (ajusté de l'effet des prix) à 21,2 milliards de francs suisses, a annoncé mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Alors que l'important secteur de la chimie et de la pharmacie (-0,1%) a presque réussi à se maintenir à flot, les autres domaines ont enregistré des reculs à l'instar des machines et de l'électronique (-1,9%) et de l'horlogerie (-3,7%), a détaillé l'OFDF dans un communiqué.

L'Union européenne, principal débouché des exportations helvétiques, a accusé un repli de 3,2% pendant le mois sous revue, avec une contraction marquée de l'Allemagne (-11,8%), de l'Italie (-21,9%) et de la France (-2,7%).

Les ventes vers les Etats-Unis (+1%) ont par contre progressé, tout comme celles vers l'Asie (+4,2%) grâce aux solides exportations vers la Chine (+10,7%) qui ont partiellement compensé le repli vers le Japon (-7,4%).

Côté importations, les achats ont chuté de 9,3% en nominal et de 4,3% en réel à 18,4 milliards de francs suisses, permettant au commerce extérieur suisse de boucler janvier sur un excédent de 2,8 milliards, plus que doublé par rapport au mois précédent.

