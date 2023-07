Les exportations pharmaceutiques de l'Inde devraient augmenter presque deux fois plus vite que l'année dernière pour atteindre un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars, grâce à la vigueur des achats aux États-Unis, a déclaré à Reuters un organisme commercial soutenu par le gouvernement, malgré les décès liés aux sirops antitussifs fabriqués en Inde.

Ces prévisions solides s'inscrivent dans un contexte où le gouvernement s'est inquiété du fait que la mort de dizaines d'enfants en Gambie l'année dernière, liée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) à des médicaments fabriqués en Inde, avait eu un impact négatif sur l'image des produits pharmaceutiques indiens dans le monde entier.

Selon le gouvernement ouzbek, deux autres sirops antitussifs fabriqués en Inde ont tué 19 enfants en Ouzbékistan vers le mois de décembre.

L'Inde est le troisième producteur mondial de médicaments en volume, après les États-Unis et la Chine, et Udaya Bhaskar, haut responsable du commerce pharmaceutique, a déclaré que le pays était un acteur trop important pour que les acheteurs se détournent de lui à cause de "ces aberrations" en Gambie et en Ouzbékistan.

"En ce qui concerne les incidents en Gambie et en Ouzbékistan, si vous voyez l'image du pays, il y a un recul", a déclaré mardi à Reuters M. Bhaskar, directeur général du Conseil indien de promotion des exportations pharmaceutiques (Pharmaceuticals Export Promotion Council of India).

"Mais si vous regardez nos exportations (avril-juin), elles ont augmenté. Nous nous débrouillons très bien sur le marché américain, où nous enregistrons une croissance de plus de 10 %. Au cours des quatre ou cinq derniers mois, la croissance des exportations montre que les gens n'ont pas pris très, très au sérieux (les inquiétudes concernant) la qualité des produits pharmaceutiques indiens".

Les exportations pharmaceutiques indiennes ont augmenté de 3,25 % au cours de l'année qui s'est achevée le 31 mars, pour atteindre 25,4 milliards de dollars, et M. Bhaskar a déclaré qu'elles devraient croître d'environ 6,3 % pour atteindre 27 milliards de dollars au cours de l'année fiscale en cours.

Les ventes aux États-Unis, le plus grand marché de l'Inde avec 30 % de ses exportations pharmaceutiques globales, ont augmenté de 6,2 % pour atteindre 7,5 milliards de dollars au cours de la dernière année fiscale, selon les données du gouvernement.

Les exportations pharmaceutiques globales de l'Inde au cours du trimestre avril-juin ont augmenté de 5 % pour atteindre 6,58 milliards de dollars.

L'Inde enregistre une bonne demande globale de médicaments pour les maladies du système nerveux central, les maladies cardiovasculaires et l'oncologie, a déclaré M. Bhaskar.

VISITES DE PAYS

Des délégations de Pharmexcil se sont rendues dans des pays tels que le Nigeria, l'Égypte et la Russie au cours des derniers mois afin de dissiper toute inquiétude concernant les médicaments indiens.

"Partout où nous allons, les gens posent des questions et nous apportons des éclaircissements", a déclaré M. Bhaskar. "Nous leur expliquons notre position. Nous faisons de notre mieux.

L'Inde a nié tout lien avec les décès survenus en Gambie, mais elle a reconnu une autre entreprise coupable d'avoir envoyé des produits frelatés en Ouzbékistan et a annulé sa licence. L'entreprise, Marion Biotech, a nié avoir commis des actes répréhensibles.

Depuis le 1er juillet, la Gambie exige que tous les médicaments indiens soient testés avant d'être exportés vers ce pays africain. Depuis le 1er juin, l'Inde exige que tous les sirops antitussifs soient testés avant d'être exportés.

Mais les exportations indiennes de sirops antitussifs, y compris ceux fabriqués par les fabricants de médicaments qui suivent la méthode traditionnelle indienne de l'Ayurveda, ne représentent qu'environ 15 millions de dollars par an et les exportations sont restées largement intactes, a déclaré M. Bhaskar.

À l'exception de la Gambie, aucun autre pays n'a demandé de tests supplémentaires pour les médicaments indiens depuis les décès, a-t-il ajouté.

"Quelles que soient nos exportations vers des pays comme les États-Unis, notre plus gros importateur, ils ne demandent rien. Nous exportons vers de nombreux pays, le Royaume-Uni, l'Afrique du Sud, le Brésil ou tout autre marché. Ils ne nous le demandent pas.

La fabrication d'un médicament en Europe ou aux États-Unis coûte plus de 30 % de plus qu'en Inde, ce qui donne à l'Inde un avantage considérable, a-t-il déclaré.

"L'Inde est connue pour produire des médicaments de qualité à un prix abordable. "C'est le principal avantage de l'Inde et nous en profitons depuis 15 à 20 ans.

BAISSE DES VENTES EN RUSSIE

Les exportations indiennes vers la Russie ont toutefois souffert de la guerre en Ukraine. Les ventes à ce pays ont chuté de 4,2 % au cours de la dernière année fiscale pour atteindre 573 millions de dollars, selon les données du gouvernement, faisant passer la Russie de la quatrième à la septième place des plus grands importateurs de produits pharmaceutiques de l'Inde. La part de la Russie dans les exportations pharmaceutiques de l'Inde est généralement de l'ordre de 2,5 %, mais elle n'est plus que de 2,2 %.

Depuis l'invasion de l'Ukraine par la Russie le 24 février dernier et jusqu'au 5 juin de cette année, les exportations pharmaceutiques indiennes vers la Russie ont chuté de 4,6 % par rapport à la période correspondante de l'année précédente, pour atteindre environ 691 millions de dollars, a déclaré une source gouvernementale à Reuters.

Selon M. Bhaskar, cette baisse pourrait être due à une pénurie de dollars pour la Russie, à ses tentatives de soutenir le marché intérieur et à une certaine réticence des grandes entreprises indiennes à faire trop d'affaires avec ce pays tout en commerçant avec les États-Unis, même si les produits pharmaceutiques ne font pas l'objet de sanctions de la part de l'Occident. (Rapport de Krishna N. Das ; reportage complémentaire par Aftab Ahmed ; rédaction par Alison Williams et Jacqueline Wong)