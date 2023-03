Zurich (awp) - Le commerce extérieur suisse a ralenti le rythme en février au niveau des exportations, pénalisé par un recul des ventes de médicaments. Le solde commercial a conséquemment également reculé, de 16,8% sur un mois à 2,5 milliards.

Les ventes de produits et services helvétiques à l'international se sont contractées de 1,1% en février, comparé au mois précédent et en valeur nominale (non-corrigées de l'inflation), à 22,3 milliards de francs suisses, a annoncé mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF).

Les ventes de produits chimiques et pharmaceutiques, numéro un des exportations suisses en matière de volumes, se sont contractées de 3,3% pendant le mois sous revue, après avoir cru les mois précédents, a précisé l'OFDF dans un communiqué. Il en va de même pour les instruments de précision (-4,3%).

Les exportations de machines et d'électronique se sont par contre maintenues (+0,3%), alors que celles du secteur de l'horlogerie (+7,5%), des bijoux et de joaillerie (+5,3%) et de métaux (+4,1%) ont réaccéléré.

Par destination, les ventes vers l'Europe, première destination des exportateurs suisses, sont restées quasiment stables (+0,3%). Elles se sont contractées vers l'Allemagne (-1,2%), mais ont accéléré vers l'Italie (+8,2%).

L'Asie a affiché un important rebond (+11,1%), emmené par la Chine (+39%) et Hong Kong (+40,9%).

La situation a été moins favorable sur le continent américain. Premier pays destinataire des exportations helvétiques, les envois vers les Etats-Unis se sont contractés de 13,1%.

