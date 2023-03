Les exportations sud-coréennes chutent en février pour le cinquième mois, mais à un rythme plus lent

Les expéditions sortantes de la quatrième plus grande économie d'Asie ont chuté de 7,5 % à 50,10 milliards de dollars en février par rapport à l'année précédente, tandis que les importations ont augmenté de 3,6 % à 55,40 milliards de dollars. En conséquence, le pays a affiché un déficit commercial mensuel de 5,30 milliards de dollars.

Les exportations ont baissé à un rythme plus lent que la baisse de 16,6 % enregistrée en janvier, principalement parce qu'il y a eu deux jours ouvrables de plus en février cette année qu'au cours du même mois de 2022 en raison du calendrier différent des vacances du Nouvel An lunaire.

Selon une enquête de Reuters, les exportations en février devraient être inférieures de 8,7 % à celles de l'année précédente, tandis que les importations devraient augmenter de 4,0 % par rapport à l'année précédente.