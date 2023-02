Les exportations sud-coréennes de février chuteront à un rythme plus modéré grâce aux effets de calendrier

Les expéditions sortantes devraient avoir chuté de 8,7 % en février par rapport à l'année précédente, selon l'estimation médiane de 19 économistes dans l'enquête, par rapport à une baisse de 16,6 % en janvier, qui était leur pire baisse depuis mai 2020.

Cela prolongerait leur série de pertes en glissement annuel à un cinquième mois consécutif, mais marquerait le deuxième rythme de baisse le plus lent de la série après 5,8 % en octobre.

"Les exportations de semi-conducteurs sont susceptibles de poursuivre leur tendance à la baisse dans un contexte de chute des prix et de demande atone, tandis que les exportations vers la Chine chutent d'un pourcentage à deux chiffres malgré les espoirs d'une augmentation de la demande avec sa réouverture", a déclaré Chun Kyu-yeon, économiste chez Hana Securities.

"Conformément au ralentissement du cycle manufacturier mondial, les exportations de la Corée du Sud devraient enregistrer des taux de croissance négatifs tout au long du premier semestre de cette année."

Il y a eu 22 jours ouvrables en février, soit deux jours de plus que l'année précédente, les vacances du Nouvel An lunaire ayant eu lieu en février l'année dernière. Cette année, c'était en janvier.

Au cours des 20 premiers jours de ce mois, la Corée du Sud a exporté des marchandises d'une valeur inférieure de 2,3 % à celle de l'année précédente. Les exportations vers la Chine, le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud, ont baissé de 22,7 %, ce qui a contrebalancé les gains des expéditions vers les États-Unis et l'Union européenne.

Également faussées par le décalage des vacances du Nouvel An lunaire, les importations du pays ont probablement augmenté de 4,0 % en février par rapport à l'année précédente, selon l'enquête, après avoir baissé pendant deux mois consécutifs en janvier et décembre, de 2,8 % et 2,5 %, respectivement.

Au total, la Corée du Sud devrait afficher un 12e déficit commercial mensuel consécutif. L'attente médiane des économistes interrogés dans le cadre de l'enquête était un déficit de 6,06 milliards de dollars, soit beaucoup moins que le record de 12,65 milliards de dollars du mois précédent.

La publication des données mensuelles complètes sur le commerce extérieur est prévue pour le mercredi 1er mars, à 9 heures (0000 GMT).

En ce qui concerne la production industrielle, les économistes estiment que la production corrigée des variations saisonnières est restée stable en janvier par rapport à décembre, où elle était inférieure de 2,9 % à celle du mois précédent. Les données seront publiées le 2 mars.

L'enquête a également révélé une attente médiane selon laquelle l'indice des prix à la consommation pour le mois de février serait publié le 6 mars et serait supérieur de 5,1 % à celui de l'année précédente, soit une légère baisse par rapport aux 5,2 % de janvier.