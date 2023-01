Les exportations sud-coréennes de janvier prolongent la série de baisses jusqu'au quatrième mois

Les effets de calendrier déformants seront toutefois une autre raison de la faiblesse des données.

Les expéditions sortantes ont probablement diminué de 11,3 % en janvier par rapport à l'année précédente, par rapport à la baisse annuelle de 9,6 % observée en décembre, selon l'estimation médiane de 17 économistes dans l'enquête, qui a été menée du 25 au 30 janvier.

La variation annuelle des exportations est devenue négative en octobre. La baisse de 14,1 % enregistrée en novembre était la plus importante en 2 ans et demi.

"Tant les exportations que les importations sont susceptibles de rester dans le marasme pour le moment, probablement jusqu'à ce que l'économie chinoise se rouvre complètement, ce qui pourrait déclencher un retournement du cycle des semi-conducteurs et/ou un rebond des prix du pétrole brut", a écrit Oh Suk-tae, économiste à la Société Générale.

Les prix des semi-conducteurs, qui font partie des plus grandes exportations de la Corée du Sud, ont fortement chuté au cours de la seconde moitié de 2022.

Au cours des 20 premiers jours de ce mois, la Corée du Sud a exporté des marchandises d'une valeur inférieure de 2,7 % à celle de l'année précédente. Les expéditions vers la Chine, le plus grand partenaire commercial de la Corée du Sud, ont entraîné cette baisse.

Cependant, le congé du Nouvel An lunaire supprime l'activité économique en Corée du Sud et en Chine, et son calendrier change, ce qui fausse les variations annuelles des données. Cette année, le congé était en janvier ; l'année dernière, il était en février.

Selon l'enquête, la Corée du Sud a probablement importé 3,6 % de moins en janvier qu'un an auparavant, par rapport à la baisse annuelle de 2,5 % observée en décembre. Cela marquerait le taux de chute le plus rapide depuis octobre 2020.

Au total, le pays devrait afficher un 11e déficit commercial mensuel consécutif. L'attente médiane des économistes de l'enquête était un déficit de 9,27 milliards de dollars, soit près du double des 4,69 milliards de dollars du mois précédent et près du record de 9,43 milliards de dollars d'août.

La publication des données commerciales mensuelles complètes est prévue pour le mercredi 1er février à 9 heures (0000 GMT).

L'enquête a également révélé une attente médiane selon laquelle l'indice des prix à la consommation pour janvier serait publié le 2 février comme étant 5,0 % plus élevé que l'année précédente, comme en décembre et novembre.

En ce qui concerne la production industrielle, les économistes ont estimé que la production corrigée des variations saisonnières avait baissé de 0,2 % en décembre par rapport à novembre, où elle était supérieure de 0,4 % à celle du mois précédent. Ces données seront publiées le 31 janvier.