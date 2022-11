Les exportations sud-coréennes du 1er au 20 novembre chutent en raison de la faible demande de puces et des problèmes de la Chine.

Les importations du pays ont chuté de 5,5 %, portant la balance commerciale à un déficit de 4,42 milliards de dollars, en voie de connaître un huitième mois consécutif dans le rouge.

Les expéditions vers la Chine ont baissé de 28,3 %, tandis que celles vers les États-Unis et l'Union européenne ont augmenté de 11,0 % et baissé de 1,5 %, respectivement.

Par produit, les ventes de semi-conducteurs ont chuté de 29,4 % et celles de dispositifs de communication sans fil de 20,6 %, mais celles de voitures et de produits pétroliers ont augmenté de 28,6 % et de 16,1 % chacune.

Les exportations ont reculé de 11,3 % en moyenne par jour ouvrable.

Les données mensuelles complètes sur le commerce seront disponibles le 1er décembre.