Les exportations suisses en reprise en août

Zurich (awp) - Le commerce extérieur de la Suisse a repris de la vigueur en août, après le repli essuyé en juillet. Les exportations, portées notamment par les produits immunologiques, ont progressé de 1,4% en l'espace d'un mois en données corrigées des variations saisonnières à 21,83 milliards de francs suisses. Les importations ont elles aussi augmenté, de 1,5% à 19,48 milliards.

A l'issue du mois sous revue, la balance commerciale affichait un solde de 2,3 milliards de francs suisses, soit un montant identique à celui de juillet, indique mardi l'Administration fédérale de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). En termes réels, soit ajustés de l'inflation, les envois de la Suisse vers l'étranger ont progressé de 2,1% en un mois, alors que les importations ont crû de 1,3%.

Les exportations ont ainsi présenté leur quatrième hausse au cours des cinq derniers mois, seul le mois de juillet affichant un repli. Depuis le début de l'année, elles ont enregistré une "légère" tendance favorable, selon l'OFDF. Si les importations ont accéléré en août, elles font cependant du surplace sur l'ensemble des derniers mois.

Du côté des exportations, plus de la moitié des groupes de marchandises a enregistré une progression en août. Pilier des envois helvétiques, le secteur de la chimie pharmacie a apporté la plus forte contribution à la croissance (+4,4% à 11,17 milliards de francs suisses), porté notamment par les produits immunologiques (+17,4%) et les matières premières de base (+27,7%). L'industrie des machines et de l'électronique s'est, elle, reprise de la mauvaise passe du mois précédent, ses livraisons à l'étranger s'étoffant de 2,8% à 2,69 milliards.

Premier recul pour l'horlogerie depuis avril

En revanche, les envois de l'industrie horlogère ont légèrement fléchi de 2,2% à 2,06 milliards de francs suisses, une première depuis le mois d'avril.

Ventilées selon les régions, les exportations de la Suisse ont progressé sur leur trois principaux marchés. Les livraisons à destination de l'Amérique du Nord ont crû de 4% à 4,4 milliards, celles vers l'Europe de 2,8% à 12,49 milliards et celles vers l'Asie de 1,3% à 5,22 milliards, malgré un tassement de 3,2% en Chine.

Sur le Vieux-Continent, les exportations vers l'Allemagne ont gagné 5,7% à 3,85 milliards de francs suisses, alors que celles à destination de la Slovénie ont décollé e 19,2% à 1,08 milliard. Les livraisons en Autriche ont aussi accéléré de 8,9% à 681 millions. En revanche, les envois à destination de l'Espagne se sont effondrés de 41,5% à 418 millions. Ceux vers les importants partenaires commerciaux italien et français se sont contractés de 9,4% à 1,78 milliard et de 1,2% à 1,18 milliard.

A l'entrée, la moitié des groupes de marchandises a progressé en août, emmenés par les véhicules et le secteur machines et électronique. Les premiers ont affiché une quatrième hausse consécutive, atteignant leur plus haut niveau depuis novembre 2020, alors que les seconds se sont hissés à un sommet historique. Les importations de produits énergétiques ont reculé de 1,7% en termes nominaux, mais augmenté de 2,8% en termes réels.

vj/jh