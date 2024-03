Zurich (awp) - Après un début d'année poussif, les exportations helvétiques ont stagné en février, à la faveur notamment de la légère progression des envois des industries chimique et pharmaceutique. Alors que les importations ont rebondi, le commerce extérieur de la Suisse a bouclé le mois sur un solide excédent de 2,23 milliards de francs suisses.

En février, les livraisons à l'international ont enregistré une infime progression de 0,1% en l'espace d'un mois à 21,16 milliards de francs suisses, la croissance en termes réels, soit ajustée de l'effet de prix, atteignant elle 0,2%, a annoncé mardi l'Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF). En janvier, elles avaient pour mémoire fléchi de 1,6% et 0,5%. Depuis octobre 2023, les envois évoluent juste au-dessus de la barre des 21 milliards.

Premier secteur exportateur helvétique, l'industrie chimique et pharmaceutique a soutenu les envois, à la faveur d'une progression de 0,7% à 11,11 milliards de francs suisses. La légère hausse a essentiellement bénéficié de l'envol des livraisons de principes actifs, lesquels ont quasiment quadruplé (+287,6%) à 627 millions. Les envois de produits immunologiques et de médicaments ont aussi tiré la performance de la branche, affichant des croissances respectives de 3,6% et 2,0% pour des montants de 4,33 et 3,47 milliards.

L'évolution s'est en revanche révélée moins favorable pour les autres piliers des exportations suisses. La branche des machines et de l'électronique a subi un tassement de 0,4% à 2,71 milliards de francs suisses. Troisième secteur exportateur, l'industrie horlogère a essuyé un repli de ses envois de 2,9% à 2,13 milliards, tout en demeurant à un haut niveau. La plus forte chute est revenue à la bijouterie et joaillerie (-14,4&% à 1,0 milliard), après un bond de 15,5% le mois précédent.

Nouvelle chute des envois vers la Chine

Les instruments de précision ont eux affiché une embellie, les livraisons s'étoffant de 3,2% à 1,44 milliard, après une contraction de 5,3% en janvier.

Ventilées selon les régions, les exportations vers l'Europe, premier client de l'économie helvétique, ont fléchi de 0,6% à 12,37 milliards de francs suisses, celles à destination de l'Union européenne (UE) se tassant de 1,3% à 11,24 milliards. Les envois à destination de l'Allemagne, principal débouché de la Suisse se sont contractées de 1,3% à 3,32 milliards. Les livraisons vers l'Espagne (-8,6%) et la Belgique (-7,6%) ont essuyé les plus fortes baisses, la palme en matière de progression revenant à l'Autriche (+14,8%) et la Slovénie (+5,7%).

Les exportations vers l'Asie ont diminué de 3,6% à 4,48 milliards de francs suisses, sous l'effet de la chute de 15,2% des envois vers la Chine à 1,12 milliard. Les hausses du Japon (+5,3% à 628 millions), de Singapour (+17,1% à 426 millions) d'Arabie Saoudite (+21,3%) et d'Inde (+30,7%) n'ont pas permis de compenser la nouvelle dégringolade dans l'Empire du Milieu.

Les livraisons vers l'Amérique du Nord ont crû de 1,3% à 4,17 milliards de francs suisses, portées par la hausse de 1,8% des envois aux Etats-Unis à 3,92 milliards.

Les importations ont quant à elles atteint 18,9 milliards de francs suisses, soit une hausse nominale de 2,9% et réelle de 3,8%. La croissance reflète pour l'essentiel la hausse des produits chimiques et pharmaceutiques ainsi que du secteur des véhicules et, parmi ceux-ci, les aéronefs.

Dans l'ensemble, la Suisse a importé davantage de marchandises en provenance des trois grandes régions économiques, la hausse la plus marquée étant celle des importations en provenance d'Asie (+5,6% à 3,68 milliards).

