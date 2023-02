Les exportations taïwanaises de janvier en baisse pour le 5ème mois, les expéditions chinoises en chute libre

Les exportations ont baissé de 21,2 % en valeur le mois dernier par rapport à l'année précédente pour atteindre 31,51 milliards de dollars, a déclaré mardi le ministère des Finances.

Cette baisse fait suite à une chute de 12,1 % en décembre, et est légèrement inférieure aux prévisions du sondage Reuters qui prévoyait une contraction de 20 %.

Le ministère a déclaré que la faiblesse saisonnière de la demande mondiale après la période des fêtes de fin d'année et le nombre réduit de jours ouvrables, le Nouvel An lunaire tombant en janvier cette année, ont pesé sur les exportations.

En janvier, les expéditions totales de composants électroniques de Taïwan ont chuté de 20,1 % pour atteindre 12,72 milliards de dollars, soit la pire baisse en 11 ans, les exportations de semi-conducteurs ayant diminué de 18,3 % par rapport à l'année précédente.

Des entreprises telles que TSMC, le plus grand fabricant de puces sous contrat au monde, sont des fournisseurs majeurs d'Apple Inc et d'autres géants mondiaux de la technologie, ainsi que des fournisseurs de puces pour les constructeurs automobiles et les biens de consommation bas de gamme.

United Microelectronics Corp, un concurrent plus petit de TSMC, a annoncé lundi que ses ventes de janvier avaient baissé de 4,31 % en glissement annuel.

À 10,44 milliards de dollars en janvier, les exportations de Taïwan vers la Chine, le plus grand partenaire commercial de l'île, ont chuté de 33,5 % par rapport à l'année précédente, après avoir subi une baisse de 16,4 % en décembre, alors même que Pékin a démantelé son régime zéro COVID.

Le ministère des finances de Taïwan a déclaré que le resserrement continu de la politique monétaire dans les principales économies pèsera sur la demande globale, couplé à d'autres risques tels que la guerre en Ukraine et les tensions commerciales entre la Chine et les États-Unis.

"Il ne sera pas facile de se redresser de manière significative à court terme", a-t-il déclaré, prévoyant que les exportations de février pourraient se contracter de 7 à 11 % par rapport à l'année précédente, et baisser d'environ 10 % au premier trimestre.

Les exportations de janvier vers les États-Unis ont diminué de 14,5 %, contre une contraction de 2,6 % enregistrée le mois précédent.

Les importations de janvier de Taïwan, souvent considérées comme un indicateur avancé des réexportations de produits finis, ont chuté de 16,6 % pour atteindre 29,17 milliards de dollars. Cette baisse était conforme aux attentes des économistes qui prévoyaient une chute de 18,2 % et après une baisse de 11,4 % en décembre.