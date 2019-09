Les exportations tessinoises ont repris de l'allant l'an dernier

Zurich (awp) - Après avoir connu une légère contraction en 2017, les exportations tessinoises ont bondi en 2018, dopées par les secteurs de la pharma, des machines et du textile. L'Italie reste le principal partenaire commercial du canton italophone, alors que les plus fortes poussées ont été enregistrées sur le continent asiatique.

Le total des biens exportés par les entreprises tessinoises avoisine les 7 milliards de francs suisses, ce qui représente une hausse de 14,1% par rapport à 2017, année au cours de laquelle il s'était contracté de 3,3%, rappelle l'Institut de recherches économiques (IRE) de l'Université de la Suisse italienne (USI) dans une étude publiée lundi.

Le secteur chimico-pharmaceutique a été le plus actif dans les envois outre-frontière. Avec 1,79 milliard de francs suisses (+150 millions sur un an) il représente près d'un quart du total, devant celui des machines et de l'électronique (21%) et l'industrie textile (16%).

Au niveau des débouchés, le Tessin écoule près de deux tiers de ses exportations en Europe, l'Italie (18,3%) et l'Allemagne (13,3%) se taillant toujours la part du lion. Avec une part de 14,4%, les Etats-Unis constituent également un marché de choix pour les entreprises tessinoises.

Les plus fortes poussées sont celles enregistrées à Hong Kong, au Japon et en Chine. L'ensemble du continent asiatique représente désormais 17,7%, dont 4,5% pour le seul marché chinois, précise l'étude.

En comparaison intercantonale, les exportations tessinoises représentent 3,1% du total national, ce qui place le canton en 12e position dans un classement dominé par les deux Bâle, d'où part près d'un tiers des envois vers l'étranger pour une valeur avoisinant les 71 milliards de francs suisses.

buc/ck