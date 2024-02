Les fabricants d'armes américains ont l'intention de demander à la Cour suprême des États-Unis d'entendre leur demande d'échapper à l'action en justice de 10 milliards de dollars intentée par le Mexique, qui les tient pour responsables d'avoir facilité le trafic d'armes à destination des cartels de la drogue à travers la frontière américano-mexicaine.

L'avocat de Smith & Wesson Brands a fait part de ce projet d'appel lors d'une audience virtuelle vendredi, après que la première cour d'appel du circuit américain, basée à Boston, a annulé le mois dernier la décision d'un juge qui avait rejeté l'affaire.

Dans l'action en justice intentée en 2021, le Mexique affirme que les sociétés ont porté atteinte à sa législation stricte sur les armes à feu en concevant, commercialisant et distribuant des armes d'assaut de type militaire dont elles savaient qu'elles armeraient les cartels de la drogue, alimentant ainsi les meurtres, les extorsions et les enlèvements dans le pays.

Le Mexique affirme que plus de 500 000 armes à feu sont acheminées chaque année des États-Unis vers le Mexique, dont plus de 68 % sont fabriquées par les huit entreprises poursuivies, qui comprennent également Sturm, Ruger & Co , Beretta USA, Barrett Firearms Manufacturing, Colt's Manufacturing Co et Glock Inc.

Le Mexique a déclaré que la contrebande avait contribué au nombre élevé de décès liés aux armes à feu, à la baisse des investissements et de l'activité économique et à la nécessité pour lui de consacrer davantage de ressources à l'application de la loi et à la sécurité publique.

Les entreprises nient avoir commis des actes répréhensibles.

Andrew Lelling, l'avocat de Smith & Wesson, a déclaré lors de l'audience de vendredi qu'il y avait "une chance raisonnable" que la Cour suprême accepte d'entendre son appel, et il a demandé au juge de district américain Dennis Saylor de mettre l'affaire en suspens jusqu'à ce que les juges se prononcent sur la requête.

Il a indiqué que l'appel porterait sur la question de savoir si les plaintes du Mexique sont interdites par une loi fédérale, la loi sur la protection du commerce licite des armes (PLCAA), qui accorde aux fabricants d'armes une large protection contre les poursuites liées à l'utilisation abusive de leurs produits.

"Cette affaire concerne une loi spécifiquement conçue pour permettre à ce groupe spécifique de défendeurs d'éviter les frais de justice si l'affaire en question entre dans le champ d'application de la loi", a-t-il déclaré. "Cette question est toujours d'actualité.

Le 22 janvier, le premier circuit a statué que si la PLCAA peut s'appliquer aux poursuites engagées par des gouvernements étrangers, l'action intentée par le Mexique "allègue de manière plausible un type de réclamation qui est statutairement exemptée de l'interdiction générale de la PLCAA".

La Cour a déclaré que cela était dû au fait que la loi n'était conçue que pour protéger le commerce licite des armes à feu, alors que le Mexique avait accusé les sociétés d'aider et d'encourager les ventes illégales d'armes à feu en facilitant le trafic d'armes à feu dans le pays.

Vendredi, M. Saylor a déclaré qu'il avait "quelques réserves" quant à la mise en suspens de l'affaire dans l'attente d'un recours devant la Cour suprême. Il n'a toutefois pas pris de décision et a indiqué qu'il déciderait de la suite à donner à l'affaire lors d'une audience qui se tiendra le 12 mars.

L'avocat américain du Mexique, Steve Shadowen, a déclaré qu'il était "impatient de commencer à travailler sur le fond de l'affaire dès que nous le pourrons". (Reportage de Nate Raymond à Boston, édition d'Alexia Garamfalvi et Alistair Bell)