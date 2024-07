Les géants des biens de consommation, dont Nestlé, Kraft Heinz et Reckitt, devraient enregistrer une faible croissance de leurs ventes en Europe et aux États-Unis au deuxième trimestre, les consommateurs optant pour des marques qui ont mieux réussi à ralentir les hausses de prix, selon les données de Nielsen.

Les analystes et les investisseurs s'inquiètent depuis plusieurs trimestres de l'incapacité des fabricants de produits alimentaires, de beauté et ménagers à reconquérir les consommateurs qu'ils se sont aliénés en augmentant leurs prix pendant plus de deux ans à la suite de la pandémie.

L'inflation a déclenché une crise mondiale du coût de la vie, les augmentations en Amérique du Nord s'étendant à l'Europe et au reste du monde.

La capacité à réduire les prix - ou à les maintenir sous contrôle - dans le secteur de la consommation et de l'alimentation détermine les entreprises qui enregistrent de meilleures ventes, augmentent leur part de marché et protègent leurs marges.

Le volume des ventes et la croissance des marges seront les principaux indicateurs de performance ce trimestre, l'innovation en matière de produits étant également une priorité, a déclaré Warren Ackerman, analyste chez Barclays. Les consommateurs américains moins fortunés restent sous pression, a-t-il ajouté.

"Unilever et Danone semblent avoir une dynamique de volume, mais des questions subsistent chez Nestlé", a déclaré M. Ackerman.

En avril, Nestlé n'a pas atteint les estimations de croissance des ventes organiques du premier trimestre, car la plus grande entreprise mondiale de produits alimentaires emballés a continué à augmenter ses prix et a donc vendu moins de produits, en particulier en Amérique du Nord.

Selon les données de Nielsen analysées par Barclays, les ventes dans les magasins européens de sociétés telles que Reckitt, Kellogg et P&G auraient baissé en dollars au cours de chacun des trois derniers mois.

De même, Reckitt, Nestlé et Henkel devraient annoncer une baisse des ventes de leurs magasins aux États-Unis pour le trimestre et une diminution de leur part de marché dans plusieurs catégories, selon les données.

LA CONCURRENCE DES MARQUES DE DISTRIBUTEURS

La semaine dernière, PepsiCo n'a pas atteint les prévisions de recettes pour le deuxième trimestre, car une série de hausses de prix et la concurrence des marques de distributeurs ont ralenti les ventes de ses snacks et de ses sodas, principalement aux États-Unis, son marché le plus important.

"Comme certains concurrents, en particulier les marques de distributeurs, ont augmenté leur part de marché, dans un environnement de prix plus bas, il sera intéressant de voir si les produits de consommation de marque peuvent améliorer leur part de marché", a déclaré Tineke Frikkee, gestionnaire de portefeuille chez Waverton Investment Management, qui investit dans Unilever et Reckitt.

"Unilever, en particulier, a déclaré qu'il souhaitait regagner une partie des parts de marché qu'il a perdues. Cela peut se faire par le biais d'une baisse des prix, mais souvent de manière plus indirecte par le biais de promotions, telles que 2 pour le prix de 1 et ainsi de suite", a-t-elle ajouté.

Selon les données de Nielsen, les ventes des magasins Danone, Kellogg et Unilever ont pour la plupart augmenté en Europe et aux États-Unis au cours du trimestre qui s'est achevé fin juin. Unilever a été aidé par la croissance des produits ménagers et personnels, même si ses marques alimentaires - qui comprennent la soupe Knorr et la crème glacée Ben & Jerry's - ont perdu du terrain face à des rivaux moins chers.

Unilever est en pleine campagne d'amélioration de la productivité pour tenter de relancer la croissance après plusieurs trimestres de sous-performance. La semaine dernière, l'entreprise a annoncé à ses cadres supérieurs que 3 200 postes seraient supprimés en Europe d'ici à la fin de l'année 2025.

M. Ackerman de Barclay's a déclaré que la situation était "compliquée" dans le reste du monde.

"En général, les consommateurs se sentent stressés et sont plus sélectifs dans leurs dépenses", a ajouté M. Ackerman. "Ils se retranchent et réduisent le gaspillage alimentaire. Les sorties au restaurant sont en baisse, ce qui, en théorie, devrait favoriser la consommation alimentaire à domicile.

