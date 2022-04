Les fabricants de masques tessinois à la dérive après la levée des mesures

Zurich (awp) - Plusieurs fabricants de masques chirurgicaux basés au Tessin, dont certains nés peu après l'éclatement de la crise de Covid-19 dans le sillage des mesures sanitaires prononcées progressivement par les autorités cantonales et fédérales pour endiguer la pandémie, ont vu leur activité récemment réduite à peau de chagrin avec la levée de l'obligation de port du masque.

La société Hpcd basée à Taverne, fondée il y a seulement un peu plus d'un an, a fermé ses portes, laissant sur le carreau ses neuf salariés qui attendent toujours trois mois d'arriérés de salaire, suscitant l'ire syndicale.

"Nous comprenons que ce secteur traverse une période difficile, mais il s'agit là d'un comportement sans scrupules et illégal", dénonce dans les colonnes de tio.ch/20 minuti Marco Rocca, du syndicat OCST, soulignant que la décision de cesser les activités a été prise au moment-même où les dispositions fédérales ont été levées.

Ti Proteggo à Riazzino a également mis la clé sous la porte, licenciant ses quatre employés, signale jeudi le gratuit tessinois. Et il faut s'attendre à d'autres déconvenues, avertit Federico Tamò, porte-parole de la faîtière cantonale des pharmaciens (OFCT), lui-même cofondateur de Farmaconsult. L'entreprise, qui employait 20 personnes au plus fort de la crise n'en compte aujourd'hui plus que quatre.

Dans ce contexte, TiMask à Ligornetto, qui a réduit ses effectifs de 11 à 8 collaborateurs fait presque figure de rescapé, malgré une chute "d'au moins 50%" des commandes depuis mars. "Nous nous concentrons sur de nouveaux produits et de nouveaux marchés, tout en conservant un noyau dur de clients tessinois", explique le directeur Moreno Lazzaroni.

"L'approvisionnement des établissements de santé se poursuit, mais d'autres fermetures seront inévitables à l'avenir" prévient Federico Tamò, soulignant le déséquilibre occasionné par l'explosion de la demande au gré des pics pandémiques. Il estime cependant souhaitable que quelques producteurs locaux continuent d'approvisionner le marché afin d'éviter de se retrouver à nouveau dans la situation observée en mars 2020.

