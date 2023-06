Les fabricants de produits chimiques parviennent à un accord sur les PFAS aux États-Unis

Les fabricants de produits chimiques Chemours Co, DuPont de Nemours Inc et Corteva Inc ont déclaré vendredi qu'ils étaient parvenus à un accord concernant toutes les plaintes relatives aux PFAS dans l'eau potable aux États-Unis.

Les entreprises ont déclaré qu'elles allaient collectivement créer et verser un total de 1,19 milliard de dollars à un fonds de règlement pour les PFAS, ou "forever chemicals", qui ont été utilisés pendant des décennies dans la fabrication de revêtements antiadhésifs tels que le Téflon. Les PFAS ont également été associés à des risques pour la santé, tels que le cancer, les dysfonctionnements hormonaux et l'affaiblissement du système immunitaire, ainsi qu'à des dommages environnementaux.