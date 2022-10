Les fabricants de puces pèsent sur le STOXX 600 européen ; l'accent est mis sur les données relatives à l'emploi aux États-Unis.

L'indice européen STOXX 600 a reculé vendredi, plombé par les sociétés de semi-conducteurs après les faibles rapports de Samsung et Advanced Micro Devices, alors que les craintes de récession persistent dans un contexte de signes indiquant que les banques centrales resteraient agressives dans leur politique de resserrement.

L'indice continental STOXX 600 était en baisse de 0,2 % à 7 h 04 GMT, dans le sillage d'une séance de négociation asiatique en baisse.

L'indice a clôturé en baisse jeudi après que le procès-verbal de la dernière réunion de la Banque centrale européenne ait attisé les craintes concernant l'état de l'inflation dans la zone euro et les mesures politiques agressives pour la maîtriser.

Tous les yeux sont tournés vers le rapport sur les emplois non agricoles aux États-Unis, attendu à 12h30 GMT, qui montrera que la croissance de l'emploi a probablement ralenti en septembre, bien que les conditions générales du marché du travail restent tendues, ce qui donne à la Réserve fédérale une couverture pour continuer à relever les taux.

Les fabricants européens de puces électroniques ont chuté après que le sud-coréen Samsung Electronics Co Ltd et le fabricant américain de puces Advanced Micro Devices Inc ont annoncé des résultats et des prévisions décevants, signalant que le marasme des puces pourrait être bien pire que prévu.

Infineon, STMicroelectronics, BE Semiconductor, ASML et ASMI ont chuté entre 0,5 % et 3 %, tandis que le secteur technologique plus large a chuté de 1,6 %.

Le Credit Suisse a progressé de 2,7% après que le créancier a annoncé qu'il allait racheter jusqu'à 3 milliards de francs suisses (3 milliards de dollars) de titres de créance de premier rang, faisant ainsi une démonstration de force alors qu'il cherche à rassurer les investisseurs après une semaine tumultueuse. (Reportage de Devik Jain à Bengaluru ; édition de Savio D'Souza)