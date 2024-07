La concurrence que se livrent Pfizer, GSK et Moderna pour obtenir des parts de marché pour leurs nouveaux vaccins contre le virus respiratoire syncytial (VRS) figure sur la liste de surveillance de Wall Street lors de la publication des résultats de ces entreprises dans le courant de la semaine.

Les investisseurs et les analystes espèrent obtenir des détails sur les négociations menées par les entreprises avec les pharmacies pour obtenir de l'espace en rayon et sur les tactiques qu'elles utiliseront pour gagner des parts de marché après que les régulateurs américains ont réduit la recommandation concernant les adultes plus âgés qui devraient recevoir les vaccins cette année.

Le mois dernier, les Centres américains de contrôle et de prévention des maladies ont déclaré que les vaccins devraient être utilisés chez les adultes de 75 ans et plus, ainsi que chez les personnes âgées de 60 à 74 ans qui présentent un risque accru de VRS grave en raison de leur état de santé. L'année dernière, la première année où les vaccins ont été mis sur le marché, l'âge était effectivement de 60 ans et plus.

En 2023, GSK a remporté les deux tiers du marché, principalement grâce à ses contrats avec les pharmacies de détail. La société a conservé sa part de marché dominante aux États-Unis jusqu'à présent cette année, selon les données d'Iqvia provenant de notes d'analystes.

Les analystes ont suggéré que l'extension du vaccin contre le VRS aux adultes âgés de 50 à 59 ans présentant un risque accru de contracter la maladie, un groupe d'âge pour lequel seul GSK a reçu l'approbation de la FDA, pourrait contribuer à consolider sa position de leader.

Mais le CDC s'est abstenu de recommander les vaccins pour cette tranche d'âge. Cette décision a fait chuter les actions de GSK de 6 % le lendemain.

Selon Evan Wang, analyste chez Guggenheim Partners, la recommandation plus restrictive "égalise probablement un peu plus les chances de GSK et de Pfizer à long terme".

Les régulateurs ont également déclaré que les personnes vaccinées l'année dernière ne devaient pas se faire vacciner à nouveau, car les vaccins sont censés conférer une protection pendant plusieurs années.

Les recettes combinées des vaccins de Pfizer et de GSK au cours de leur première année de disponibilité ont dépassé les 2,4 milliards de dollars. Cette année, les analystes s'attendent à un chiffre d'affaires d'environ 1,2 milliard de dollars pour GSK et Pfizer, ainsi qu'à un chiffre d'affaires de 370 millions de dollars pour le mResvia de Moderna, qui a été approuvé en mai.

GSK devrait publier ses résultats mercredi, un jour après Pfizer.

"Nous disposons d'un vaste plan de développement pour Arexvy et continuons à considérer ce vaccin exceptionnel comme une opportunité de croissance significative à long terme pour GSK", a déclaré un porte-parole de la société dans un communiqué.

Le VRS provoque généralement des symptômes semblables à ceux du rhume, mais il est aussi l'une des principales causes de pneumonie chez les enfants en bas âge et les adultes plus âgés, entraînant chaque année 177 000 hospitalisations et 14 000 décès aux États-Unis.

Pfizer a déclaré que le lancement de son vaccin Abrysvo en 2023 avait été décevant et que la société se concentrerait sur l'amélioration de ses contacts et de son exécution commerciale cette année. Le vaccin de l'entreprise pourrait être aidé par le fait qu'il est le seul à être approuvé pour les femmes enceintes afin de protéger leurs bébés.

"J'aimerais entendre que (Pfizer) a identifié les faiblesses du lancement et qu'elle procède à des ajustements sur la manière dont elle va le poursuivre", a déclaré William Couchman, vice-président exécutif de la société d'investissement Birmingham Capital Management, qui détient environ 5 millions de dollars d'actions Pfizer et a renforcé sa position au cours des derniers mois.

Pfizer a récemment obtenu un contrat de deux ans pour la fourniture de près de 5 millions de doses de son vaccin au Royaume-Uni.

Les analystes s'attendent à ce que Moderna, qui déploie pour la première fois son vaccin à ARNm, arrive en troisième position cette année, alors qu'elle s'efforce d'accroître la notoriété de son nouveau vaccin. La société espère que le fait qu'il s'agisse du seul vaccin disponible sous forme de seringue préremplie contribuera à sa diffusion.

"Nous expédions actuellement mResvia aux principaux détaillants et autres points de soins et sommes bien positionnés sur un marché concurrentiel", a déclaré Moderna dans un communiqué.

Moderna devrait publier ses résultats jeudi.