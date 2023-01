Les fabricants japonais d'équipements de puces ignorent tout des nouvelles restrictions à l'exportation de la Chine

Reuters a contacté 10 entreprises liées aux puces, dont cinq - Advantest Corp, Nikon Corp, Resonac Holdings Corp, Lasertec Corp et Shin-Etsu Chemical Co Ltd - ont déclaré ne pas avoir été contactées par le ministère japonais de l'Économie, du Commerce et de l'Industrie au sujet de nouvelles restrictions qui auraient été convenues par le Japon, les États-Unis et les Pays-Bas la semaine dernière pour contrecarrer l'avancée technologique de la Chine rivale.

"Comme nous ne connaissons pas la situation, nous ne pouvons pas faire de commentaires sur l'impact et sur notre réponse", a déclaré un porte-parole d'Advantest, qui fabrique des machines de test de puces et d'autres équipements liés aux puces.

Les restrictions passées sur les expéditions de semi-conducteurs avancés vers la Chine n'ont pas affecté le Japon, car le pays, qui a autrefois dominé la fabrication de puces au niveau mondial, ne fabrique plus qu'environ un dixième des semi-conducteurs du monde, la plupart d'entre eux étant moins avancés que les puces fabriquées par des entreprises comme Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd (TSMC) et Samsung Electronics Co Ltd (Corée du Sud).

Le Japon, cependant, est un fournisseur majeur de machines utilisées pour fabriquer ces semi-conducteurs de pointe qui pourraient faire l'objet de restrictions suite à des rapports selon lesquels Washington et d'autres gouvernements se seraient mis d'accord sur un accord visant à freiner leurs exportations vers la Chine.

"La Corée du Sud a constamment battu le Japon en matière de semi-conducteurs pendant toutes ces années, mais une chose qu'ils n'ont pas, ce sont les steppers", qui sont utilisés pour projeter des circuits électroniques sur des plaques de silicium, a déclaré Masahiko Ishino, analyste à l'Institut de recherche Tokai Tokyo. Sans connaître les détails des nouvelles restrictions, il est impossible de connaître leur impact, a-t-il ajouté.

La société néerlandaise ASML Holding NV, un fournisseur clé des fabricants de puces, a déclaré samedi qu'elle "comprenait" que des progrès avaient été réalisés en vue d'un accord entre plusieurs gouvernements.

Sa déclaration faisait suite à un rapport de Bloomberg selon lequel les États-Unis avaient décroché un accord avec les Pays-Bas et le Japon.

Les cinq autres entreprises japonaises contactées par Reuters n'ont pas répondu lorsqu'on leur a demandé quel pourrait être l'impact du resserrement des règles d'exportation et si elles craignaient des représailles de la part de la Chine. Parmi elles se trouvait Tokyo Electron Ltd, le plus grand fabricant japonais de machines de fabrication de semi-conducteurs.

Les actions des fabricants japonais d'équipements pour semi-conducteurs sont restées pratiquement stables lundi, Tokyo Electron ayant augmenté de 0,68 % tandis qu'Advantest Corp a baissé de 0,32 %. Nikon Corp était en hausse de 0,16%, en ligne avec la moyenne de référence Nikkei.