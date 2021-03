Les facteurs de soutien sont nombreux pour faire de 2021 une année positive, estime Indosuez WM

Mêmes si les incertitudes sont grandes dans cette "terra incognita" de la reflation, plusieurs axes peuvent se dessiner à court terme et à long terme pour l'investisseur, estime Vincent Manuel, chief investment officer d'Indosuez Wealth Management. Premier axe, il convient de rester positionné sur cette rotation actions sur la value avec une bonne exposition aux valeurs corrélées au cycle, à la pentification et à la reflation, même si cette rotation peut connaître des soubresauts au cours des prochains mois.



Deuxième axe, Indosuez Wealth Management pense que contrairement aux années précédentes les obligations d'Etat sont d'une aide limitée dans un portefeuille et une politique de duration courte reste de mise.



Troisième axe, en termes géographiques cette tendance est favorable aux actions européennes.



Quatrième axe, si cette tendance devait conduire à une remontée plus forte du dollar les actifs émergents seraient menacés tant sur le plan obligataire que sur le plan des marchés actions.



Cinquième axe, il convient de conserver une exposition au dollar dans cette phase de divergence, ce qui sera une source de résilience des portefeuilles en cas de stress sur les pays émergents.



Sixième axe, en terme d'exposition au risque, les facteurs de soutien sont nombreux pour faire de 2021 une année positive en restant vigilant sur la vitesse de remontée du taux 10 ans US. À moyen terme, sur le plan stratégique, il conviendra de garder un bon équilibre entre les valeurs de croissance séculaire et les valeurs cycliques / value. Après tout, la remontée des taux n'a pas mis fin à la digitalisation, à la transition climatique et aux besoins d'investissement dans la santé, conclut Vincent Manuel.