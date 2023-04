Les forces belligérantes au Soudan ont accueilli favorablement vendredi une proposition de trêve pendant la fête musulmane de l'Aïd al-Fitr, a déclaré une coalition de groupes civils, après que le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a appelé à un cessez-le-feu pour permettre aux civils de se mettre à l'abri.

La coalition a déclaré sur les médias sociaux qu'elle avait soumis une proposition de trêve de trois jours aux factions rivales qui sont engagées depuis une semaine dans une bataille pour le contrôle de la ville, et qu'elles avaient répondu favorablement.

"Nous saluons la position positive des dirigeants des forces armées soudanaises et des forces de soutien rapide (RSF)", a déclaré le groupe, ajoutant qu'il continuerait à travailler sur les détails.

Aucune des deux forces n'a déclaré publiquement avoir accepté un cessez-le-feu.

Des milliers de civils ont quitté la capitale Khartoum au son des coups de feu et des explosions jeudi. Un grand nombre d'entre eux ont également traversé le Tchad pour fuir les combats dans la région occidentale du Darfour.

Au moins 350 personnes ont été tuées à ce jour dans la violente lutte pour le pouvoir qui a éclaté le week-end dernier entre deux dirigeants de la junte militaire au pouvoir au Soudan, le chef de l'armée soudanaise, le général Abdel Fattah al-Burhan, et le chef du RSF, le général Mohamed Hamdan Dagalo, qui étaient auparavant alliés.

Un groupe de médecins a déclaré qu'au moins 26 personnes avaient été tuées et 33 autres blessées à El-Obeid, une ville située à l'ouest de Khartoum, jeudi, à la veille de l'Aïd al-Fitr qui met fin au mois de jeûne musulman du Ramadan. Des témoins ont décrit des affrontements entre l'armée et les forces de sécurité et des pillages généralisés.

M. Guterres s'est adressé aux journalistes après avoir rencontré virtuellement les chefs de l'Union africaine, de la Ligue arabe et d'autres organisations jeudi, et a déclaré : "Il y a eu un fort consensus sur la condamnation de l'agression : "Il y a eu un fort consensus sur la condamnation des combats en cours au Soudan et sur l'appel à la cessation des hostilités comme priorité immédiate.

Il a appelé à un cessez-le-feu de trois jours et a déclaré que les civils pris au piège dans les zones de conflit devraient être autorisés à s'échapper et à chercher des soins médicaux, de la nourriture et d'autres fournitures. Les États-Unis ont approuvé la proposition de cessez-le-feu.

Burhan a déclaré à Al Jazeera qu'il soutiendrait une trêve à condition qu'elle permette aux citoyens de se déplacer librement, ce que la RSF a empêché jusqu'à présent, selon lui. Il a également déclaré qu'il ne voyait actuellement aucun partenaire pour les négociations et qu'il n'y avait "pas d'autre option que la solution militaire".

Son rival, Dagalo, a déclaré à Al Jazeera qu'il était prêt à mettre en œuvre une trêve de trois jours pour l'Aïd. Dagalo, largement connu sous le nom de Hemedti, a déclaré à plusieurs reprises qu'il soutenait les cessez-le-feu de courte durée, mais chacun d'entre eux s'est rapidement effondré.

"Nous parlons d'une trêve humanitaire, nous parlons de passages sûrs ? nous ne parlons pas de nous asseoir avec un criminel", a déclaré M. Dagalo, en faisant référence à Burhan.

Burhan a accusé Dagalo, qui était jusqu'à la semaine dernière son adjoint au sein du conseil qui gouverne depuis un coup d'État il y a deux ans, de faire une "prise de pouvoir".

L'alliance entre les deux hommes s'est maintenue la plupart du temps depuis le renversement, il y a quatre ans, de l'homme fort de longue date Omar al-Bashir, dont le règne a fait du Soudan un paria international qui figurait sur la liste des pays terroristes des États-Unis.

Les dernières violences ont été déclenchées par un désaccord sur un plan soutenu par la communauté internationale pour former un nouveau gouvernement civil. Les deux parties s'accusent mutuellement de faire échouer la transition.

COMBATS ET FUITES

Depuis le début des hostilités, la plupart des combats se sont concentrés sur le complexe de Khartoum, qui abrite le quartier général de l'armée et la résidence de Burhan. Le quartier des ambassades et l'aéroport ont également été le théâtre d'affrontements.

À Khartoum et dans les villes jumelles d'Omdurman et de Bahri, les habitants se sont rassemblés dans les gares routières avec des valises.

"Il n'y a pas de nourriture. Les supermarchés sont vides. La situation n'est pas sûre, honnêtement, alors les gens partent", a déclaré un habitant qui n'a donné que son prénom, Abdelmalek.

De nombreux autres habitants restent pris au piège, ainsi que des milliers d'étrangers, dans une ville qui est devenue une zone de guerre.

Des véhicules calcinés jonchent les rues et les bâtiments présentent des trous béants dus aux obus. Les hôpitaux, où les corps ne sont pas enterrés, sont fermés.

Environ 10 000 à 20 000 personnes fuyant les combats se sont réfugiées dans des villages situés le long de la frontière avec le Tchad, selon l'agence des Nations Unies pour les réfugiés (UNHCR) et le Programme alimentaire mondial (PAM).

Même avant le conflit, environ un quart de la population soudanaise était confrontée à une faim aiguë, mais le PAM a interrompu l'une de ses plus importantes opérations mondiales dans le pays samedi après que trois travailleurs ont été tués.

Le Soudan a des frontières avec sept pays et occupe une position stratégique entre l'Égypte, l'Arabie saoudite, l'Éthiopie et la région instable du Sahel, de sorte que les hostilités risquent d'attiser les tensions régionales.