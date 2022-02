Les faillites augmentent nettement en janvier

Zurich (awp) - Les faillites d'entreprises ont nettement augmenté en janvier tandis que le nombre de nouvelles sociétés inscrites au registre de commerce n'a que faiblement progressé.

Quelque 410 firmes ont dû mettre la clé sous le paillasson en raison d'une insolvabilité, soit un bond de 28% sur un an, précise mercredi un communiqué de la société Dun & Bradstreet. Les cantons de Zurich (+53%), la région Suisse orientale (43%) et l'Espace Mittelland (+41%) ont observé les hausses les plus marquées.

Le sud-ouest de la Suisse (+27%) et le Tessin (+18%) ont enregistré un nombre de faillites moins important que la moyenne nationale.

"Les prochains mois montreront si la nette augmentation des cas d'insolvabilité se poursuit et si la vague de faillites Corona attendue depuis longtemps déferle désormais sur l'économie", fait remarquer la société spécialisée dans les informations économiques.

Les nouvelles inscriptions au registre de commerce ont pour leur part pris 2% à 3812 sociétés. La plus forte croissance a été enregistrée dans le sud-ouest de la Suisse (+7%), suivie par la Suisse centrale et le nord-ouest de la Suisse (+4% dans les deux cas). A Zurich, les créations d'entreprises ont augmenté de 3% tandis qu'au Tessin, elles se sont contractées de 14%.

